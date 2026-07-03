Colômbia x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações

Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta, 3, às 22h30 (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A equipe de Néstor Lorenzo chega ao mata-mata como uma das seleções mais consistentes do torneio. A Colômbia terminou na liderança do Grupo K, à frente de Portugal, depois de vencer Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatar sem gols com os portugueses. Foram dois jogos sem sofrer gols em três rodadas. O problema está na conclusão das jogadas: depois do empate com Portugal, Lorenzo alertou que o desperdício de oportunidades poderá custar caro na fase eliminatória.

Gana avançou como uma das melhores terceiras colocadas após somar quatro pontos no Grupo L, atrás de Inglaterra e Croácia. A seleção africana aposta em uma forte marcação no meio-campo e nas transições rápidas comandadas por Semenyo, Sulemana e Jordan Ayew. O técnico Carlos Queiroz dirigiu a Colômbia entre 2019 e 2020 e conhece parte da estrutura do adversário.

Como assistir ao jogo entre Colômbia e Gana hoje?

Colômbia e Gana vão se enfrentar nesta sexta, 3, às 22h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Puerta, Lerma e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suarez (Córdoba). Técnico: Néstor Lorenzo.

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Gana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Partey, Yirenkyi e Owusu; Semenyo, Jordan Ayew e Sulemana. Técnico: Carlos Queiroz.

Odds para Colômbia x Gana :

Resultado final

Betano: Colômbia (1.55) – Empate (3.85) – Gana (7.00)

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Bet365: Colômbia (1.50) – Empate (3.90) – Gana (7.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Clément Turpin (França);



Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pagès (França);



Quarto árbitro: Alejandro Hernández (Espanha);



Assistente reserva: José Enrique Naranjo Pérez (Espanha) .

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