COL dá aval para Bolsonaro entrar em campo na final da Copa América

O presidente Jair Bolsonaro pretende ir à final da Copa América no próximo domingo, 7, quando o Brasil enfrenta o Peru no Maracanã. Assim como ocorreu no Mineirão, na semifinal contra a Argentina, o político poderá ter acesso ao gramado para cumprimentar o público, segundo informou o Comitê Organizador Local (COL) do torneio sul-americano nesta sexta-feira, 5.

“Sobre a presença do presidente, eles vão a campo. Isso é normal. No pré-jogo ou no intervalo, é normal”, explicou Thiago Jannuzzi, gerente de competições do COL, em coletiva no Rio de Janeiro.

Bolsonaro foi criticado por entrar no campo do Mineirão e balançar uma bandeira do Brasil durante o intervalo do clássico contra a Argentina, sob aplausos e vaias. O comportamento do presidente difere de outros políticos, que costumam entrar no gramado apenas durante as premiações no final de torneios.

Pela manhã, o presidente respondeu a questionamentos sobre o vazamento de novas mensagens do ministro da Justiça, Sérgio Moro, divulgadas por VEJA, em parceria com o site The Intercept Brasil. “Pretendo, no domingo, não só assistir à final do Brasil com o Peru. Se for possível, se a segurança me permitir, iremos (Bolsonaro e Moro) ao gramado e o povo vai dizer se nós estamos certos ou não”, comentou.