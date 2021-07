COI anuncia Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de 2032

O Comitê Olímpico Internacional (COI) revelou na madrugada desta quarta-feira, 21, que a cidade de Brisbane, na Austrália, será a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032. O anúncio foi realizado no primeiro dia de competições em Tóquio. Esta será terceira cidade australiana a sediar o evento depois de Melbourne-1956 e Sydney-2000.

Brisbane, portanto, entrará na fila que já tem os Jogos de Tóquio-2020 (iniciados nesta semana, em 2021, em razão da pandemia), Paris-2024 e Los Angeles-2028.

Brisbane não tinha concorrentes, em um processo de escolha diferente das edições anteriores. O COI abriu diálogo com possíveis interessados e a cidade australiana, que em 2018 sediou os Jogos da Comunidade Britânica, foi a única a apresentar uma candidatura realmente viável.

A candidatura teve apoio do setor privado e dos governos municipal, estadual e federal, e foi aprovada com louvor. Joe Coates, presidente da Comitê Olímpico Australiano (AOC) disse que esses serão os “jogos da união”, enquanto a governadora da província de Queensland, Annastacia Palaszczuk, ressaltou que obras de infraestrutura serão realizadas na região.

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021