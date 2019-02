Coelho renova contrato com o Bahia até o final da temporada

Embora atrapalhado pelas lesões musculares no começo desta temporada, o lateral direito Coelho, revelado pelo Corinthians e contratado no início do ano, renovou seu contrato com o Bahia até o final de 2012.

Recuperando-se de uma contusão, o jogador não enfrentará o Grêmio, quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas realiza trabalhos físicos na academia e no campo.

Antes de acertar a renovação com o clube baiano, o jogador passou por uma bateria de exames para verificar se há algum problema fisiológico. De acordo com nota divulgada pelo site do clube, nada foi constatado. Até o momento, Coelho disputou 11 jogos pela camisa tricolor, deu três assistências e marcou um gol.