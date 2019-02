Coelho passa por cirurgia e desfalca o Bahia por mais dois meses

O lateral direito Coelho segue instável neste início de temporada. O jogador, que já estava de fora da equipe do Bahia desde a disputa do Campeonato Baiano, devido a uma lesão na coxa, precisou ser submetido na manhã desta quarta-feira a uma cirurgia no joelho direito e deverá permanecer distante dos gramados por mais dois meses.

Na semana passada, o jogador chegou a retomar os treinamentos com bola junto com os demais jogadores do Tricolor de Aço, animando o técnico Paulo Roberto Falcão. No entanto, o lateral voltou a sentir dores na última sexta-feira e uma ressonância magnética constatou a necessidade da cirurgia.

A artroscopia reconstituiu a cartilagem e o menisco do joelho do atleta. Os profissionais do departamento médico do Bahia estimam que o jogador fique distante dos gramados por cerca de dois meses, mas a recuperação dependerá da evolução do jogador durante as sessões de fisioterapia e musculação.