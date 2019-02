Cobertura ao vivo da abertura da Rio-2016

23h57 – Por aqui terminamos a cobertura ao vivo da cerimônia de abertura da Rio-2016. Obrigado aos espectadores e até a próxima.

23h55 – Estádio em festa e público em êxtase

23h54 – Maraca explode sob o olhar do Cristo Redentor

23h52 – Brasil passa no teste da abertura, a cerimônia foi muito bonita

23h51 – Bela escultura reflete a luz da chama olímpica

23h49 – Vanderlei Cordeiro de Lima, ex- maratonista, recebe a tocha de Hortência e acende a pira olímpica

23h48 – Guga passa a tocha para Hortência… revezamento da chama olímpica

23h46 – Gustavo Kuerten, Guga, entra no Maraca com a tocha olímpica

23h44 – Caê, Anitta e Gil

23h43 – Anitta é o destaque do final da festa

23h40 – Baterias e passistas das escolas de samba cariocas transformam o Maraca num Sambódromo

23h39 – Caetano Veloso, Gilberto Gil e… Anitta tocam e cantam

23h37 – O baterista e percursionista Wilson das Neves toca samba em uma caixa de fósforos. Gambiarra

23h35 – Os fogos sobre o Maracanã

23h33 – Hino das Olimpíadas é cantado por um coral infantil

23h31 – E no meio dos ex-atletas, tinha uma ex-ministra do Supremo, Ellen Gracie…

23h27 – O presidente interino Michel Temer declara aberto os Jogos, sob vaias

23h26 – Olha eles aí de novo…

Olha só quem está esperando a pira olímpica ser acesa aqui no Boulevard Olímpico! #rio2016 #pokemongo #vejario2016 pic.twitter.com/XfUGe1Ouy7 — VEJA Rio (@VEJARio) August 6, 2016

23h24 – Ex-atleta queniano Kipchoge “Kip” Keino é o grande homenageado da Cerimônia de Abertura

23h21 – Telespectadores gostaram da festa

é aquele ditado

se vc nao me quis copa do mundo 2014 nao me procure quando eu estiver rio 2016 pic.twitter.com/xgPzxGZBZZ — beatriz darko (@coldplaiy) August 5, 2016

23h16 – Equipe dos refugiados, homenageada por Thomas Bach, presidente do COI, é muito aplaudida no Maracanã

"Dear Refugees…you bring a message of hope to others", says @Olympics President Thomas Bach #OpeningCeremony #Rio2016 — Rio 2016 (@Rio2016_en) August 6, 2016

23h14 – Glória Maria, rainha do memes

vendo os cara da bicicleta pic.twitter.com/eTPD4OYF0r — BLOCK OLIMPICO (@riseflex) August 6, 2016

23h11 – As sereias do Brasil

23h10 – Não gostaram…

Depois de aplausos, Nuzman foi vaiado ao falar da cooperação entre os três níveis de governo. #VEJARio2016 — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 6, 2016

23h08 – O Rio está no Tinder

23h06 -Vaias no Maracanã… o público parece não ter paciência com discursos

23h03 – Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro

"O sonho olímpico é realidade. O melhor lugar do mundo é aqui. Agora", diz Carlos Arthur Nuzman, presidente da Rio 2016 #VEJARio2016 — Alê Salvador (@alesalvador) August 6, 2016

23h01 – Um panorama de dentro do Maraca

23h00 – Vem aí a parte dos discursos oficiais…

22h59 – Fogos de artifício espetaculares no Maracanã

22h57 – A chegada do Time Brasil

Time brasileiro chega ao som de Aquarela do Brasil e é ovacionado. #VEJARio2016 pic.twitter.com/4L8Ojo7Kfn — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 6, 2016

22h56 – Delegação brasileira visivelmente emocionada

22h54 – Brasil levanta o público no Maracanã. Maior delegação da história, com 465 atletas

22h53 – Agora, o Time Brasil

Orgulho de representar o Brasil! Está chegando a hora de entrar em campo 🎆🎇 #EuSouTimeBrasil pic.twitter.com/77kV23qu6A — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2016

22h51 – Yane Marques, porta-bandeira do Brasil, nos bastidores

Sorriso estampado no rosto e o orgulho de carregar a bandeira 🇧🇷. @YanePentatlo pronta representar o #TimeBrasil pic.twitter.com/CgAS2QdmKF — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2016

22h50 – Delegação dos imigrantes, uma das maiores ações políticas dos Jogos, se prepara para entrar.

22h48 – Egípcios no chão

22h43 – Gostou do vestido da Gisele?

22h42 – Tonga inovando no porta-bandeira

22h40 – País com “t”?

"Tadjiquistão"

Vou estourar no Stop

Obrigado Olimpíadas Rio 2016 — Gurincrível (@_TheFatMan) August 6, 2016

22h37 – A NASA faz homenagem aos Jogos no Rio

22h36 – Os highlights, segundo o Twitter oficial da Rio-2016

Dancing, a history lesson and breathtaking visuals 😍 Relive the highlights of the first part of the #OpeningCeremonyhttps://t.co/7x9c963GOa — Rio 2016 (@Rio2016_en) August 6, 2016

22h34 – Vídeo emocionante. A chegada do Time Brasil no Maraca

De arrepiar! Atletas chegando no Maracanã e sendo recebidos com palmas e hino a capela pela galera #TimeBrasil pic.twitter.com/um71ajMDoF — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2016

22h32 – Desfile das bandeiras

22h29 – É claro que vai ter samba. E mulatas…

Nos bastidores, integrantes das escolas de samba se preparam para entrar no Maracanã #VEJARio2016 pic.twitter.com/WUeG8V9g22 — VEJA (@VEJA) August 6, 2016

22h26 – Bonitão da bicicleta é sucesso nas redes sociais. O nome do moço é Bruno Krause

BERRO! Siga no Instagram os modelos das bicicletinhas da Rio 2016https://t.co/OcjjyWcTnJ pic.twitter.com/ZSzvzS3RLC — PAPELPOP (@papelpop) August 6, 2016

22h21 – Estava demorando…

Tem gente caçando Pokèmon escondido durante a Cerimônia de Abertura #VEJARio2016 pic.twitter.com/QV9ZgkXxem — Alê Salvador (@alesalvador) August 6, 2016

22h16 – Ciclista simpaticão

Ele é sensacional. HAHAHAHA

Já acharam a @ dele?#CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/iD1FctlmZK — Reality Social (@RealitySocial) August 6, 2016

22h15 – Para quem pedir água…

Água para as delegações e ritmistas que desfilam. #VEJARio2016 pic.twitter.com/GjwX7G1DUU — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 6, 2016

22h14 – A China entrou de amarelo Pikachu

22h09 – Ela, a übermodel, faz sucesso no Instagram

22h07 – O tenista espanhol Rafael Nadal manda um alô para a galera

22h03 – Lanchonetes do Maracanã com problemas

As lanchonetes não foram reabastecidas. As pessoas enfrentam longas filas até descobrirem que só tem amendoim e polvilho. #VEJARio2016 — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 6, 2016

22h02 – Homenagem aos voluntários

De quem são os rostos projetados na Cidade das Caixas? Funcionários e voluntários que fizeram a #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/YeqnNkEC1m — Rio 2016 (@Rio2016) August 6, 2016

21h56 – Entrada da delegação de Kiribati. Eis um país que poucos conheciam…

21h53 – O nadador Michael Phelps, dono de 22 medalhas olímpicas (18 ouros), foi o porta-bandeira dos EUA

21h51 – São 11.400 atletas na Rio-2016, de 42 modalidades diferentes

21h48 – Lembrando, são 2.488 medalhas em disputa. 812 de ouro, 812 de prata e 864 de bronze (alguns esportes premiam dois terceiros lugares)

21h42 – Delegação do Reino Unido desfila no Maracanã. Pressões separatistas na Escócia podem desmembrar o Reino na próxima Olimpíada, em Tóquio 2020…

21h39 – Aproximadamente 3.000 homens estão no estádio para cuidar da segurança de chefes de Estado, atletas e público. Há pelo menos 800 policiais federais perto das autoridades. Fuzileiros navais à paisana estão no meio do público e agentes da Força Nacional nos corredores do estádio do Maracanã.

21h34 – A enorme delegação americana entra no Maraca, com 554 atletas…

21h32 – Vários atletas estão com o famigerado pau de selfie. Proibição do acessório vale apenas para o público, aparentemente

21h29 – Ausente da festa por motivo de saúde, Pelé manda uma mensagem

I am there with you tonight with energy and thought at Maracanã Stadium. God bless you all! #olympics #openingceremony — Pelé (@Pele) August 6, 2016

21h26 – A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki é a porta-bandeira de seu país

21h23 – E vale a pena ver a Gisele de novo

21h19 – O Twitter oficial dos Jogos gostou das imagens digitais

21h17 – Lembrando, são 207 delegações. Duzentas e sete…

21h15 – Já entraram pelo menos dois paraísos fiscais, Bahamas e Ilhas Cayman. Nenhum político brasileiro foi visto entre as delegações…

21h12 – Festival de trajes étnicos na abertura

21h06 -E a delegação de Bermudas entra trajando… bermudas ¯\_(ツ)_/¯

21h03 – Aprenderam simpatia com o Podolski…

Alemanha passa distribuindo bandeirinhas do país para o público. #VEJARio2016 — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 5, 2016

21h01 – Imagem exclusiva de VEJA

20h59 – Não custa lembrar…

Rio dedicou parte da abertura para falar de meio ambiente, mas não cumpriu a promessa de despolir a Baía de Guanabara. #VEJARio2016 — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 5, 2016

20h58 – Público no Maracanã vaiou a delegação argentina…

20h57 – E a abertura já tem memes para chamar de seus

20h56 – África do Sul

20h54 – Agora, as 207 delegações entrarão em ordem alfabética. Como país sede, a delegação do Brasil será a última a entrar

20h52 – Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos, que nasceram há mais de 2.500 anos. A primeira edição da chamada Era Moderna aconteceu em 1896, em Atenas

20h50 – Tradicionalmente, a delegação da Grécia é a primeira a entrar

20h49 – Cada atleta vai ganhar uma muda para plantar em uma área do Rio de Janeiro

20h47 – As atrizes Fernanda Montenegro e Judi Dench leem um texto de Carlos Drummond de Andrade, “A Flor e a Náusea”

20h46 – Volta, Jorge Ben Jor!!!

Jorge Ben Jor tira o Maracanã do chão com seu País Tropical #VEJARio2016 pic.twitter.com/8ZzVVGKish — Alê Salvador (@alesalvador) August 5, 2016

20h44 – Momento “ecochato” da cerimônia fala do clima e do aquecimento global. Parece um documentário da ‘Discovery’. Quebrou o clima, literalmente

20h43 – O público canta “País Tropical” a capella, outro grande momento

20h41 – “Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa”, disse Jorge Ben Jor. E o Maracanã ficou iluminado de vermelho e preto…

20h39 – Jorge Ben Jor entoa “País Tropical”, uma das músicas mais emblemáticas de nossa cultura pop

20h38 – Os ritmos dos tambores afro-brasileiros não poderiam ficar de fora

20h36 – Para quem perdeu, o voo do 14-Bis

20h34 – Os carioquíssimos Zeca Pagodinho e Marcelo D2 fazem um duo pagode/hip-hop. “Deixe a vida me levar…”

Gisele vai em direção a Tom Jobim #VEJARio2016 pic.twitter.com/C1fIKoRHsF — Alê Salvador (@alesalvador) August 5, 2016

20h31 – O funk carioca invade a festa, com participação de Elza Soares, do alto dos seus 79 anos

20h29 – Gisele Bündchen magnetiza as atenções no Maracanã. Ao som de “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim

20h27 – O avião 14-Bis, de Santos Dumont, decola do Maracanã e sobrevoa o Rio de Janeiro

20h26 – “Construção”, de Chico Buarque, é a trilha sonora do momento

20h23 – O momento em que os praticantes de parkour saltaram sobre os prédios virtuais já é um dos pontos altos da festa

Chama atenção a quantidade de lugares vazios, principalmente nos espaços em que os ingressos custavam mais caro. #VEJARio2016 — Cecília Ritto (@Cecilia_Ritto) August 5, 2016

20h20 – Londres 2012 teve a direção de Danny Boyle, de “Trainspotting”, “127 Horas” e “Quem Quer Ser um Milionário?”

20h19 – A China, em 2008, inaugurou a onda de aberturas dirigidas por cineastas. A cerimônia de abertura de Pequim 2008 foi dirigida por Zhang Yimou, de “O Clã das Adagas Voadoras”, “Herói”, “Lanternas Vermelhas”

20h17 – A direção do espetáculo é assinada por Fernando Meirelles, Daniela Thomas e Andrucha Waddington. As coreografias ficaram sob a tutela de Deborah Colker

20h15 – O presidente chinês Xi Jinping, a chanceler alemã Angela Merkel, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, são as maiores ausências

20h14 – Entre os mais de 40 chefes de Estado e de governo presentes, estão o presidente da França, François Hollande , o premiê da Itália, Matteo Renzi, e o príncipe Albert de Mônaco, além do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, representa seu país.

20h11 – O COI estima que 3 bilhões de pessoas verão a cerimônia pela TV. O Maracanã deve receber 80 mil pessoas. Só de atletas, serão 11 mil

20h09 – 5.000 voluntários e 200 dançarinos participarão da festa, que terá três horas de duração e contará a história do Brasil

20h07 – Paulinho da Viola canta, belamente, o Hino Nacional Brasileiro

20h06 – Primeira quebra de protocolo: o presidente interino Michel Temer pediu para não ser anunciado. Medo de vaias?

20h03- Começa a festa no Maracanã. “A cerimônia é uma imensa gambiarra”, disse Mario Andrada, diretor de comunicação do Rio-2016.

20h02 – Imagens no telão mostram cenas do Rio de Janeiro visto pelo alto. A trilha sonora é “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil, interpretada por Luiz Melodia.

20h00– Começou!

19h59 – O presidente interino Michel Temer já está no Maracanã

(AI) Tudo pronto para abertura do maior evento esportivo do planeta. E é no Brasil. #Rio2016 #AllTogetherhttps://t.co/NFX78l8RaT — Michel Temer (@MichelTemer) August 5, 2016

19h47 – COI > ONU – A Organização das Nações Unidas (ONU), maior instituição intergovernamental do planeta, tem 193 países-membros. Já o Comitê Olímpico Internacional (COI) tem 207 membros.

Acompanhe a cobertura ao vivo da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2016. Começa hoje a maior, pelo menos em números, Olimpíadas da história. Serão 207 delegações. Em Londres, há quatro anos, foram 205, sem o Sudão do Sul e o time de Refugiados que participam desta. Em 2008, em Pequim, foram 204.