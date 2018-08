COB lança selo em homenagem a medalhistas olímpicos

O Comitê Olímpico do Brasil apresentou nesta terça-feira o Selo dos Atletas Olímpicos. A marca criada pela entidade é um reconhecimento para os representantes brasileiros em 23 edições de Olimpíadas – a primeira participação do Brasil aconteceu em 1920, na Antuérpia. O presidente do COB, Paulo Wanderley, comandou a cerimônia em São Paulo.

A cerimônia contou com a participação de 13 medalhistas representando todos aqueles que já defenderam o Brasil em Jogos Olímpicos. Entre eles Arthur Zanetti, Felipe Wu, Hortência, Robson Caetano, Thiago Pereira, Tiago Camilo e Isabel Swan.

“Toda homenagem nos deixa muito felizes, pois doamos muito das nossas vidas não só para representar o Brasil e o Comitê Olímpico, mas também para conquistar nossos sonhos. Muito se fala em 2020, mas também devemos pensar um pouco em 2024. Já começar a construir os próximos passos”, disse o nadador Thiago Pereira, medalhista de prata nos Jogos de 2012.