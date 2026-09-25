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Esporte

Clubes da Premier League articulam busca por reparo após Manchester City ser apontado culpado de 114 violações

Precedentes podem abrir espaço para multas, caso o clube seja oficialmente condenado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 18h31 | Atualizado em 25 set 2026, 19h44
Jogadores do Manchester City, incluindo Kevin De Bruyne e Jack Grealish, celebram com a taça da Premier League no campo, sob fumaça azul e confetes, com expressões de alegria e bocas abertas, vestindo uniformes azuis e medalhas no pescoço
 (Michael Regan/Getty Images)
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Os clubes da Premier League tem acionado suas equipes jurídicas após a revelação desta sexta-feira, 25, sobre a condenação do Manchester City por 114 acusações de não divulgar à liga todos os documentos e dados corretos sobre a situação financeira do clube. A movimentação dos outros clubes acontece porque, caso a Premier League confirme o fato (que foi anunciado por um painel independente de análise), os clubes podem receber compensações legais. 

De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, diversos clubes da liga já entraram em contato uns com os outros, e associações jurídicas foram diretamente aos clubes informar que eles podem receber algo caso a confirmação do caso venha a público. Em junho, uma comissão independente definiu que o Everton deveria pagar 35, 1 milhão de libras ao Burnley, por burlar as regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga na temporada de 2021-22. O precedente pode agora atingir ainda mais organizações e clubes. 

Apesar do fato, o processo precisa obrigatoriamente ser finalizado para que qualquer tipo de ação legal aconteça. Os clubes poderiam, por exemplo, afirmar que não conseguiram se qualificar para a Champions League por causa das violações do City, assim como podem alegar terem perdido patrocinadores pelo mesmo fato. 

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Um porta-voz do Manchester City afirmou que o processo da Premier League continua aberto, e que “muitos elementos ainda precisam ser contemplados, com confidencialidade extrema”. “O clube tem respeitado o processo correto por oito anos com base no fato de que o conselho da Premier League e os executivos agiriam de forma independente, imparcial e com mente justa, sem influências partidárias”.  

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