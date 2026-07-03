Classificação inédita: Egito vence Austrália com cavadinha de Salah nos pênaltis
Ashour abriu o placar, e gol contra de Hany levou ao empate em 1 a 1 com a bola rolando
O Egito está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção venceu a Austrália na disputa de pênaltis por 4 a 2, após empate 1 a 1 no tempo regulamentar e prorrogação nesta sexta, 3, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. É a primeira vitória em mata-mata dos egípcios, que enfrentarão o vencedor de Cabo Verde x Argentina.
Os dois gols no tempo regulamentar foram egípcios. Ashour foi quem mais propôs jogo pela seleção africana e abriu o placar com uma cabeçada aos 12 minutos do primeiro tempo. Hafez recebeu de Marmoush e cruzou na medida para o companheiro.
A Austrália, que tem como nas bolas aéreas sua principal arma, tomou um gol do próprio veneno. Os “socceroos” até foram mais perigosos na primeira etapa, com chute no travessão de Volpato, mas sem assustar o goleiro.
Na segunda etapa, o empate veio cedo, também pelo alto. Mas foi Hany, o defensor egípcio, quem cabeceou contra a própria meta e levou ao empate aos 9 minutos do segundo tempo. Os zagueiros australianos Suttar e Herrington foram apostas na bola aérea, mas sem sucesso.
O jogo seguiu empatado em 1 a 1, foi para a prorrogação, mas não teve jeito. A decisão foi para os pênaltis no estádio de Dallas. Do lado australiano, uma decisão ousada foi tomada: o goleiro Patrick Beach foi substituído por Ryan Price aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, de olho na cobrança dos penais.
Os australianos começaram com Suttar, mas o zagueiro mandou longe. Na sequência, Saber, Irvine, Rabia e Mabil convertem as suas cobranças. Mohamed Salah, que jogava no sacrifício recém-recuperado de uma lesão muscular, mostrou porque é camisa 10 egípcio: de cavadinha, mandou para o fundo da rede e saiu sorrindo na foto. O jovem de 18 anos Herrington veio logo depois e mandou no travessão. Abdelmaguid fez o seu e colocou os sete vezes campeões da África nas oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história.
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