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Esporte

City sofre primeira derrota no Inglês e é alcançado pelo Arsenal na liderança

Assim, a Premier League ganha emoção logo antes da noba rodada, no próximo fim de semana

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 14h50
Dois jogadores de futebol, um à frente e outro atrás, aplaudem sob chuva leve. O da frente, com camisa vermelha e branca do Arsenal, tem expressão séria e cabelos curtos. O de trás sorri, parcialmente visível, também com uniforme do time.
Gabriel Magalhães (à esquerda), e Ezri Konsa (à direita), aplaudem os torcedores após a vitória do Arsenal sobre o Everton - (HENRY NICHOLLS/AFP)
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Com gol do brasileiro Gabriel Magalhães, o Arsenal bateu o Everton por 2 a 0 neste sábado, 24, no Emirates Stadium, e alcançou o Manchester City no topo da tabela do Campeonato Inglês. O City, que horas antes foi derrotado por 2 a 1 na casa do Aston Villa, deixou seus primeiros pontos escaparem e os ‘Gunners’ aproveitaram a oportunidade. Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os ‘Citizens’ levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8).

Assim, o campeonato ganha emoção logo antes da 9ª rodada, no próximo fim de semana, que promete ser empolgante, com o Arsenal enfrentando o Liverpool (5º) e o City encarando o Brighton (3º).

No Emirates Stadium, sob uma chuva que não deu trégua, o Arsenal saiu na frente logo cedo, quando Ezri Konsa marcou aos sete minutos aparecendo na segunda trave para finalizar após cobrança de escanteio. Foi o primeiro gol da equipe no campeonato em uma jogada de bola parada, grande arma dos comandados de Mikel Arteta na temporada passada.

No segundo tempo, o zagueiro Gabriel Magalhães deu tranquilidade aos ‘Gunners’ ao marcar de cabeça aproveitando cruzamento de Ben White (69′).

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Primeira derrota

Mais cedo, o Manchester City perdeu seus 100% de aproveitamento com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa (6º, 11 pontos), que dá sequência à sua recuperação na tabela após seu início irregular. Foi a primeira vitória do Villa em casa, conquistada graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson (6′ e 60′), que vive grande fase. Ex-atacante do Chelsea, Jackson marcou quatro vezes em seus últimos quatro jogos.

Artilheiro do campeonato, Erling Haaland (9 gols) empatou a partida no início do segundo tempo de cabeça após um cruzamento de Iliman Ndiaye (52′). Haaland quase marcou novamente na reta final em uma outra cabeçada, mas o zagueiro Ian Maatsen (89′) salvou em cima da linha.

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“Merecíamos mais”

Enzo Maresca, primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos no Campeonato Inglês à frente de um novo clube, não conseguiu encontrar a solução para os problemas do Manchester City no Villa Park. “Acho que merecíamos mais da partida, pela quantidade de chances que criamos e pelas que cedemos”, declarou Maresca. “Perdemos porque, provavelmente, não estamos sendo contundentes o suficiente na área adversária”.

Em outro jogo já encerrado, em entre duas equipes da metade inferior da tabela, o Fulham (12º) venceu o Coventry (19º) fora de casa por 1 a 0, com um gol de Oscar Bobb (80′). Ainda neste sábado, o Chelsea (4º) recebe o Tottenham (18º) em um clássico londrino com cada um vivendo uma situação bem diferente do rival.

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Enquanto os ‘Blues’ tentam se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, os ‘Spurs’ lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

(Com AFP)

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