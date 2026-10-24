City sofre primeira derrota no Inglês e é alcançado pelo Arsenal na liderança

Com gol do brasileiro Gabriel Magalhães, o Arsenal bateu o Everton por 2 a 0 neste sábado, 24, no Emirates Stadium, e alcançou o Manchester City no topo da tabela do Campeonato Inglês. O City, que horas antes foi derrotado por 2 a 1 na casa do Aston Villa, deixou seus primeiros pontos escaparem e os ‘Gunners’ aproveitaram a oportunidade. Ambas as equipes somam agora 21 pontos, com os ‘Citizens’ levando a melhor no saldo de gols (+11 contra +8).

Assim, o campeonato ganha emoção logo antes da 9ª rodada, no próximo fim de semana, que promete ser empolgante, com o Arsenal enfrentando o Liverpool (5º) e o City encarando o Brighton (3º).

No Emirates Stadium, sob uma chuva que não deu trégua, o Arsenal saiu na frente logo cedo, quando Ezri Konsa marcou aos sete minutos aparecendo na segunda trave para finalizar após cobrança de escanteio. Foi o primeiro gol da equipe no campeonato em uma jogada de bola parada, grande arma dos comandados de Mikel Arteta na temporada passada.

No segundo tempo, o zagueiro Gabriel Magalhães deu tranquilidade aos ‘Gunners’ ao marcar de cabeça aproveitando cruzamento de Ben White (69′).

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Primeira derrota

Mais cedo, o Manchester City perdeu seus 100% de aproveitamento com a derrota por 2 a 1 para o Aston Villa (6º, 11 pontos), que dá sequência à sua recuperação na tabela após seu início irregular. Foi a primeira vitória do Villa em casa, conquistada graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson (6′ e 60′), que vive grande fase. Ex-atacante do Chelsea, Jackson marcou quatro vezes em seus últimos quatro jogos.

Artilheiro do campeonato, Erling Haaland (9 gols) empatou a partida no início do segundo tempo de cabeça após um cruzamento de Iliman Ndiaye (52′). Haaland quase marcou novamente na reta final em uma outra cabeçada, mas o zagueiro Ian Maatsen (89′) salvou em cima da linha.

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“Merecíamos mais”

Enzo Maresca, primeiro treinador a vencer seus sete primeiros jogos no Campeonato Inglês à frente de um novo clube, não conseguiu encontrar a solução para os problemas do Manchester City no Villa Park. “Acho que merecíamos mais da partida, pela quantidade de chances que criamos e pelas que cedemos”, declarou Maresca. “Perdemos porque, provavelmente, não estamos sendo contundentes o suficiente na área adversária”.

Em outro jogo já encerrado, em entre duas equipes da metade inferior da tabela, o Fulham (12º) venceu o Coventry (19º) fora de casa por 1 a 0, com um gol de Oscar Bobb (80′). Ainda neste sábado, o Chelsea (4º) recebe o Tottenham (18º) em um clássico londrino com cada um vivendo uma situação bem diferente do rival.

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Enquanto os ‘Blues’ tentam se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, os ‘Spurs’ lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

(Com AFP)