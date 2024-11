Cinemateca Brasileira lança projeto de recuperação de cinejornal Canal 100

A Cinemateca Brasileira, em parceria com o Instituto Cultural Vale, Shell e Itaú, anunciou nesta quarta-feira, 27, um ambicioso projeto para recuperar, catalogar e digitalizar o acervo do cinejornal Canal 100, um dos mais importantes registros audiovisuais da história do futebol brasileiro. O projeto, parte do plano “Viva Cinemateca”, tem como objetivo garantir que esse patrimônio histórico seja preservado e disponibilizado para as futuras gerações.

Gabriela Sousa de Queiroz, diretora técnica da Cinemateca Brasileira, detalha os avanços do projeto. Com um orçamento de 22 milhões de reais, a iniciativa já conseguiu captar 40% dos recursos necessários, com o apoio da Vale, Shell e Itaú. “Todo o time de catalogação está avançando no mapeamento do acervo”, disse a executiva. “Estamos pegando os roteiros, colocando-os em banco de dados e indexando.”

O Canal 100, criado pelo cineasta Carlos Niemeyer em 1957, revolucionou a cobertura esportiva no Brasil, utilizando técnicas inovadoras de filmagem e uma narrativa cinematográfica singular. O cinejornal, exibido nos cinemas antes dos filmes, registrou momentos épicos do futebol brasileiro entre 1959 e 1986, além de aspectos da cultura e da sociedade brasileira da época.

Quais são as prioridades?

Gabriela explica que o projeto se concentra em duas frentes principais. A primeira é a análise e processamento de 4.000 latas de filmes que nunca foram abertas desde que o acervo chegou à Cinemateca em 2011. “O emergencial serão essas 4.000 latas”, disse a diretora. “Elas serão o objeto principal dos primeiros meses do projeto. É preciso descobrir o que tem nelas.”

A digitalização de cerca de 30 horas de cinejornais, a duplicação fotoquímica de centenas de rolos de filmes e a aquisição de equipamentos modernos são alguns dos objetivos do projeto. Espera-se que, em 2026, ano da próxima Copa do Mundo, uma grande mostra itinerante, com trechos do Canal 100 e outros filmes sobre futebol, celebre a história do esporte e sua importância na cultura brasileira.