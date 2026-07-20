Cientistas espanhóis registram vibração após gol da vitória de Ferran Torres na final da Copa

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Pesquisadores espanhóis do CSIC registraram as comemorações da Copa do Mundo de 2026 através de sismógrafos. Gols e a vitória da Espanha geraram vibrações no solo detectadas em todo o país, evidenciando como a paixão esportiva pode mover a própria terra. O fenômeno já ocorreu em outras vitórias importantes.

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Pesquisadores do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) da Espanha registraram, durante a partida final da Copa do Mundo no último domingo, 19, os momentos de gol e da vitória confirmada do país europeu no Mundial através da vibração do solo causada pela forte comemoração do povo espanhol.

Uma série de sismômetros — os aparelhos que fazem a medição da vibração do solo — do CSIC registraram ao mesmo tempo as vibrações no solo causadas pela comemoração durante a partida final da Copa do Mundo de 2026. A Rede Sísmica Educativa do GEO3BNC-CSIC, a rede sísmica do Instituto Geográfico Nacional e a rede do Instituto Geológico e Cartográfico da Catalunha foram os principais responsáveis por identificarem a vibração.

Durante a partida, um único gol foi responsável pela vitória do povo espanhol. Após quase 100 minutos de partida, só durante o segundo tempo da prorrogação que Ferran Torres, atacante do Barcelona, chutou e marcou o gol da vitória. Esse momento foi um dos principais registrados pelos cientistas, que identificaram uma atividade alta pelas comemorações. Em outras duas situações, um dos gols anulados pelo VAR também causou esse furor. Ao som do apito final, a confirmação da Espanha como bicampeã gerou aos sismógrafos a maior atividade do dia.

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De acordo com Jordi Díaz, pesquisador do GEO3BCN-CSIC responsável por analisar os dados das outras redes, sinais foram sentidos por todo o território espanhol. De Algeciras, Alcoy, Cádiz ou Granada até Elda, Huelva, Granollers, Barcelona e Lleida, grande parte do país não só comemorou como sentiu o restante do povo também comemorando. Esses registros já haviam acontecido em outros momentos. Ainda na Copa de 2026, a semifinal com a França gerou resultados similares.

O mesmo padrão também havia sido observado durante a final da Eurocopa de 2024, na partida da Espanha contra a Inglaterra, com o país espanhol vitorioso por 2 a 1. À época, a Praça de Colon, em Madrid, e a Praça da Catalunha, em Barcelona tiveram registros com a comemoração dos gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal.

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