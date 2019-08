Ciclista belga morre em acidente durante prova na Polônia

O ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 anos, morreu na última segunda-feira 5, depois de sofrer um acidente durante a disputa da terceira etapa da Volta à Polônia, anunciou a equipe do atleta, Lotto-Soudal.

O acidente ocorreu quando Lambrecht bateu contra uma estrutura de concreto que estava no acostamento da estrada, no quilômetro 30 da etapa, que tem um percurso total de 150,5 km entre Chorzow e Zabrze.

As equipes de emergência tentaram ressuscitá-lo no local e pouco depois o ciclista foi transferido em estado crítico de helicóptero para um hospital na cidade de Rybnik (sul), onde morreu horas depois, quando estava sendo operado, segundo o site polonês Onet. Imagens divulgadas no país mostram o momento da batida e do atendimento ao ciclista:

Lambrecht era um dos nomes emergentes do ciclismo europeu. Em 2018, em seu primeiro ano como profissional, ficou em segundo na Volta dos Fiordes e foi vice-campeão do mundo da prova de estrada na categoria sub-23.