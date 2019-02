Cícero quer que São Paulo esqueça derrota em clássico

Por AE

São Paulo – Há uma semana, o São Paulo era elogiado pela boa atuação na vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa. Nesta segunda-feira, o clima não era dos melhores depois de uma derrota incontestável para o Corinthians. A equipe perdeu a invencibilidade, a liderança, mas não quer deixar que mais um revés em clássicos prejudique a trajetória do time no Paulistão.

“Não vejo crise não. Eu, particularmente, nunca tinha perdido para o Corinthians e esta foi a primeira vez. Espero que o São Paulo seja mais feliz na hora certa do Paulista. Tem resultado que não adianta ficar falando. Tem de ir no campo e reverter isso”, disse Cícero.

O meia acredita que o São Paulo tem que tirar lições da derrota. “Temos de manter os pés no chão e que isso sirva de alerta. O grupo está ciente disso. Podemos crescer com uma derrota. Muitos jogadores chegaram e temos de entrosar o mais rápido possível”, completou.

O São Paulo agora é o quarto colocado do Paulistão, com 14 pontos, a três dos líderes Palmeiras e Corinthians e a dois do Guarani, o terceiro. O próximo compromisso é contra o Paulista, em casa, na quinta-feira. O time de Jundiaí também vem bem, em quinto.