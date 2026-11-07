Chuva, atraso, batida e apoio da torcida: como foi primeira classificação de Rafa Câmara na F1
Substituindo Ocon, piloto brasileiro da Haas alcançou Q2, mas bateu no final da sessão qualificatória do GP de São Paulo
Rafael Câmara estreou em uma classificação de Fórmula 1 neste sábado, 7, no Autódromo de Interlagos com direito a chuva, atraso, ida para o Q2 e batida. Substituindo o francês Esteban Ocon no GP de São Paulo, o piloto da Haas avaliou como positiva sua primeira participação em uma qualificação da categoria, apesar de ter batido. Na corrida deste domingo, 8, às 14h (horário de Brasília), o brasileiro largará na 11ª colocação depois de subir duas posições por conta da punição de outros pilotos.
“Foi um quali bem caótico. Acho que a gente veio na primeira saída com bastante água, acabava tornando e perdendo o carro ali no começo. Mas eu acho que depois eu fui evoluindo, entendendo mais como o carro funcionava na chuva e estava sendo um quali bem positivo”, avaliou Câmara após a corrida.
O estreante na F1 se classificou para o Q2, mas no final da sessão bateu o carro no muro. O incidente levou a bandeira vermelha que atrasou o começo do Q3.
“Eu acabei errando ali na última curva, travei a roda. Depois de você trava, eu tentei ainda soltar um pouco o freio para ver se conseguia fazer a curva ainda, mas acabei passando reto e depois passar ele na grama ali, não tem como muito recuperar”, detalhou o piloto.
No domingo, Câmara estreia em uma prova de F1. A partir do ano que vem ele será titular pela Haas.
“Eu acho que pra amanhã vai ser tentar preparar bem com os engenheiros, entender o que eu preciso fazer pra amanhã e fazer uma corrida limpa pra trazer o carro pra cá sem problemas e fazer uma boa corrida”, afirmou.
Apesar da batida, o jovem piloto de 21 anos se considera “tranquilo” para a corrida: “Acho que não foi um erro muito grave. É uma curva ali que não dá muita margem para você errar, então também foi a minha primeira vez com um pneu intermediário. Acho que eu fui entendendo mais, fui pegando mais confiança e acabei sendo um pouquinho otimista na última curva.”
De bom humor, o pernambucano respondeu que a chuva não é uma preocupação para a prova de domingo: “Não. Acho que foi bom hoje. Foi um erro que não é o ideal para equipe…mas eu não sou de açúcar, né?”
Torcida brasileira
Questionado se o apoio da torcida brasileira o surpreendeu, o pernambucano respondeu: “Com certeza. Acho que em todos os sentidos, em qualquer lugar que eu ia, tem bastante gente e só de ver o suporte, o carinho que eles têm, o quanto eles estão torcendo e vibrando é uma força a mais para estar lá e dar o meu melhor.”
Para o piloto, o incentivo não aumentou a pressão sobre ele: “É uma energia positiva.”