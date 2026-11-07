🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Chuva, atraso, batida e apoio da torcida: como foi primeira classificação de Rafa Câmara na F1

Substituindo Ocon, piloto brasileiro da Haas alcançou Q2, mas bateu no final da sessão qualificatória do GP de São Paulo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 18h44
Carro de Fórmula 1 branco e vermelho com luzes traseiras acesas, correndo em pista molhada sob chuva forte, com spray de água vermelha atrás. A lateral da pista tem zebras pintadas de verde, amarelo e azul
SOB CHUVA - Rafael Câmara pilota carro da Haas na classificação do GP de São Paulo (Clive Mason/Getty Images)
Continua após publicidade
Chuva, atraso, batida e apoio da torcida: como foi primeira classificação de Rafa Câmara na F1 Priorize VEJA no Google

Rafael Câmara estreou em uma classificação de Fórmula 1 neste sábado, 7, no Autódromo de Interlagos com direito a chuva, atraso, ida para o Q2 e batida. Substituindo o francês Esteban Ocon no GP de São Paulo, o piloto da Haas avaliou como positiva sua primeira participação em uma qualificação da categoria, apesar de ter batido. Na corrida deste domingo, 8, às 14h (horário de Brasília), o brasileiro largará na 11ª colocação depois de subir duas posições por conta da punição de outros pilotos. 

“Foi um quali bem caótico. Acho que a gente veio na primeira saída com bastante água, acabava tornando e perdendo o carro ali no começo. Mas eu acho que depois eu fui evoluindo, entendendo mais como o carro funcionava na chuva e estava sendo um quali bem positivo”, avaliou Câmara após a corrida.

O estreante na F1 se classificou para o Q2, mas no final da sessão bateu o carro no muro. O incidente levou a bandeira vermelha que atrasou o começo do Q3. 

Siga

“Eu acabei errando ali na última curva, travei a roda. Depois de você trava, eu tentei ainda soltar um pouco o freio para ver se conseguia fazer a curva ainda, mas acabei passando reto e depois passar ele na grama ali, não tem como muito recuperar”, detalhou o piloto.

Continua após a publicidade

No domingo, Câmara estreia em uma prova de F1. A partir do ano que vem ele será titular pela Haas.

“Eu acho que pra amanhã vai ser tentar preparar bem com os engenheiros, entender o que eu preciso fazer pra amanhã e fazer uma corrida limpa pra trazer o carro pra cá sem problemas e fazer uma boa corrida”, afirmou.

Continua após a publicidade

Apesar da batida, o jovem piloto de 21 anos se considera “tranquilo” para a corrida: “Acho que não foi um erro muito grave. É uma curva ali que não dá muita margem para você errar, então também foi a minha primeira vez com um pneu intermediário. Acho que eu fui entendendo mais, fui pegando mais confiança e acabei sendo um pouquinho otimista na última curva.”

De bom humor, o pernambucano respondeu que a chuva não é uma preocupação para a prova de domingo: “Não. Acho que foi bom hoje. Foi um erro que não é o ideal para equipe…mas eu não sou de açúcar, né?”

Continua após a publicidade

Torcida brasileira

Questionado se o apoio da torcida brasileira o surpreendeu, o pernambucano respondeu: “Com certeza. Acho que em todos os sentidos, em qualquer lugar que eu ia, tem bastante gente e só de ver o suporte, o carinho que eles têm, o quanto eles estão torcendo e vibrando é uma força a mais para estar lá e dar o meu melhor.”

Para o piloto, o incentivo não aumentou a pressão sobre ele: “É uma energia positiva.”

Publicidade
TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).