Chung abandona e Federer fará sua 30ª final de Grand Slam

Depois de uma surpreendente vitória sobre Novak Djokovic, o sul-coreano Hyeon Chung decepcionou a torcida ao oferecer pouca resistência ao suíço Roger Federer e abandonar no segundo set da segunda semifinal do Aberto da Austrália, nesta sexta-feira. Federer, que liderava o placar por 6/1 e 5/2, avançou a sua 30ª final de Grand Slam da carreira sem maiores dificuldades. Ele defenderá o título no domingo.

Chung desistiu da partida em razão de dores no pé esquerdo. O sul-coreano sofreu com bolhas ao longo do segundo set, quando chegou a receber atendimento médico em quadra. Ao retornar ao jogo, caiu de rendimento e acabou abandonando na sequência, para surpresa de Federer e da torcida presente na Rod Laver Arena.

Atual 58º do ranking, o tenista de apenas 21 anos era uma das grandes sensações desta primeiro Grand Slam da temporada. Chung, uma das apostas da nova geração, surpreendeu em Melbourne ao eliminar favoritos como o alemão Alexander Zverev, 4° do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, dono de seis títulos na Austrália.

No domingo, a partir das 6h30 (horário de Brasília), o suíço tentará o sexto título do Aberto da Austrália. Seu adversário será o mesmo que venceu na final de Wimbledon do ano passado: o croata Marin Cilic. Para avançar, o número seis do mundo (que será o 3° do ranking a partir de segunda-feira) eliminou na semifinal o britânico Kyle Edmund, na quinta-feira.