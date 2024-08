China vence prova da natação dominada pelos EUA desde 1960

Disputado desde 1960, o revezamento 4x100m Medley era uma daquelas provas olímpicas em que a medalha de ouro já tinha destino certo, vencida pelos Estados Unidos todas as vezes, exceto em 1980, quando a delegação americana boicotou os Jogos de Moscou. Neste domingo, 4, a China fez história ao quebrar a tradição.

A China fechou a prova com 3:27.46, enquanto Estados Unidos terminou com 3:28.01. A França, dona da festa, ficou em terceiro lugar, com 3:28.38.

Boa parte do sucesso da China se dá pela atuação fenomenal de Pan Zhanzle, que já quebrou seu próprio recorde mundial dos 100m livre em Paris