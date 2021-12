China admite risco de transmissão de Covid nas Olimpíadas de Inverno

As autoridades sanitárias da China admitiram que há alto risco de transmissão do novo coronavírus durante as Olimpíadas de Inverno de 2022, em Pequim. Ao mesmo tempo, garantiram que o país está preparado para enfrentar a doença. Huang Chun, responsável por controlar a disseminação da Covid-19, não descartou a possibilidade de acontecer um “surto de contaminação em pequena escala”.

“Certamente haverá infecções e é possível que ocorra um surto de contaminação em pequena escala, declarou Chun. “O evento apresenta um risco de transmissão muito alto.” O especialista ainda confirmou que o governo terá hospitais especiais para receber atletas e membros da comissão técnica que testarem positivo.

Já em meados do ano passado, a China adotou a estratégia “Covid zero”, com restrições rígidas de fronteira, confinamentos, longa quarentenas e rastreamento da população. O plano ajudou o país a manter as taxas de infecção muito baixas.

Com a chegada de milhares de atletas estrangeiros para as Olimpíadas, o país decidiu endurecer ainda mais as medidas restritivas. A capital Pequim, por exemplo, passou a exigir testes negativos de Covid para que estrangeiros entrem em solo chinês.

Os atletas que contraírem o novo coronavírus não poderão participar dos Jogos, mas se apresentarem sintomas, eles serão enviados para hospitais previamente designados em Pequim e Zhangjiakou.