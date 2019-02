Chico cobra Palmeiras para ‘terminar a competição com dignidade’

A partida contra o Coritiba é considerada fundamental para os jogadores do Palmeiras, já que o clube deposita as esperanças no duelo em casa para tentar acabar com a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O volante Chico sabe que o Verdão tem poucas pretensões na competição, mas espera vitórias nesta reta final.

‘Não pode ficar do jeito que está. É inadmissível ficar tanto tempo sem vencer, mas não podemos desistir. Tem de levantar a cabeça e buscar os pontos nessas rodadas que restam. Precisamos terminar a competição com um pouco mais de dignidade’, afirmou o meio-campista.

O Palmeiras amarga uma sequência de sete partidas sem triunfos no Brasileirão e volta a campo na noite de domingo, quando enfrentará o Coxa, na Arena Barueri. Em função dos resultados negativos, o time do técnico Luiz Felipe Scolari caiu para a 13posição, com 41 pontos.

O zagueiro Thiago Heleno, que voltou a ser titular na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, lamentou a situação da equipe no Nacional.

‘Há coisas que não têm explicação. Nós temos trabalhado forte e até jogado dentro dos nossos limites, mas os resultados não estão aparecendo. Precisamos vencer de qualquer jeito para afastar qualquer perigo do rebaixamento’, comentou.