Chicago Fire, da Major League Soccer, anuncia contratação de Lewandowski
Contratação de artilheiro do Barcelona é aposta do time para voltar a tempos antigos de glória
O Chicago Fire, clube da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 29, a contratação do atacante polônes Robert Lewandowski, do Barcelona. Sua entrada na MLS figura como uma das maiores da liga nos últimos anos.
Com 37 anos de idade, o polônes deixa o Barcelona após quatro temporadas, e agora assina um contrato até 2028 com o Chicago Fire. Além dele, o francês Antoine Griezmann, do Orlando City, também chegará à MLS após a Copa do Mundo de 2026.
O artilheiro é a atual maior aposta do time americano para reviver tempos antigos de glória. O Chicago Fire conquistou seu único título da liga em 1998, durante sua temporada de estreia. Após isso, perdeu as finais de 2000 e 2003.
(com AFP)