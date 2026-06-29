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Esporte

Chicago Fire, da Major League Soccer, anuncia contratação de Lewandowski

Contratação de artilheiro do Barcelona é aposta do time para voltar a tempos antigos de glória

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h59
O jogador de futebol Robert Lewandowski, com cabelo curto e escuro, veste a camisa branca da seleção polonesa com detalhes vermelhos, o número 9 e o escudo da águia branca. Ele está em campo, com as mãos na cintura e expressão séria, olhando para o lado direito, com a torcida desfocada ao fundo
 (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)
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O Chicago Fire, clube da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 29, a contratação do atacante polônes Robert Lewandowski, do Barcelona. Sua entrada na MLS figura como uma das maiores da liga nos últimos anos.

Com 37 anos de idade, o polônes deixa o Barcelona após quatro temporadas, e agora assina um contrato até 2028 com o Chicago Fire. Além dele, o francês Antoine Griezmann, do Orlando City, também chegará à MLS após a Copa do Mundo de 2026.

O artilheiro é a atual maior aposta do time americano para reviver tempos antigos de glória. O Chicago Fire conquistou seu único título da liga em 1998, durante sua temporada de estreia. Após isso, perdeu as finais de 2000 e 2003.

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(com AFP)

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