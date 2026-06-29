Chicago Fire, da Major League Soccer, anuncia contratação de Lewandowski

Ler Resumo





O Chicago Fire da MLS anunciou a contratação bombástica de Robert Lewandowski, ex-Barcelona. O atacante polonês, de 37 anos, assina até 2028 em uma das maiores transferências da liga. A chegada do artilheiro visa reviver os tempos de glória do clube, que busca seu primeiro título desde 1998. Descubra os detalhes!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Chicago Fire, clube da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 29, a contratação do atacante polônes Robert Lewandowski, do Barcelona. Sua entrada na MLS figura como uma das maiores da liga nos últimos anos.

Com 37 anos de idade, o polônes deixa o Barcelona após quatro temporadas, e agora assina um contrato até 2028 com o Chicago Fire. Além dele, o francês Antoine Griezmann, do Orlando City, também chegará à MLS após a Copa do Mundo de 2026.

O artilheiro é a atual maior aposta do time americano para reviver tempos antigos de glória. O Chicago Fire conquistou seu único título da liga em 1998, durante sua temporada de estreia. Após isso, perdeu as finais de 2000 e 2003.

(com AFP)