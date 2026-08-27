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Esporte

Chelsea x Luton Town na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta, 27, em Londres; Estêvão deve começar entre os titulares. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 09h08 | Atualizado em 27 ago 2026, 15h20
LONDON, ENGLAND - APRIL 26: General view inside the stadium prior to the Premier League match between Chelsea FC and Everton FC at Stamford Bridge on April 26, 2025 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Stamford Bridge, em Londres (Warren Little/Getty Images)
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Chelsea x Luton Town na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Chelsea e Luton Town se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A eliminatória é disputada em jogo único, e quem avançar terá o Leeds United pela frente na terceira rodada da competição.

O Chelsea chega ao confronto embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, fora de casa, na estreia da Premier League. João Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers marcaram no primeiro triunfo oficial de Xabi Alonso à frente da equipe. A partida desta quinta-feira terá ainda um significado especial para o treinador espanhol: será seu primeiro jogo oficial comandando os Blues diante da torcida em Stamford Bridge.

Sem disputar competições europeias nesta temporada, o Chelsea entra na Copa da Liga na segunda fase e deve aproveitar o confronto para rodar o elenco. Xabi Alonso indicou mudanças em relação ao time que venceu o Fulham, e nomes como Mike Penders, Estêvão, Jamie Gittens, Danny Welbeck e Valentín Barco aparecem entre os candidatos a começar a partida. Moisés Caicedo e Marco Palestra estão fora, enquanto Wesley Fofana cumpre o segundo jogo de suspensão depois da expulsão sofrida na última rodada da Premier League passada.

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O Luton Town, por sua vez, tenta aproveitar o mata-mata para desafiar a diferença de divisões entre as equipes. Depois de duas quedas consecutivas, o clube disputa atualmente a League One, a terceira divisão inglesa, mas começou bem a temporada sob o comando de Jack Wilshere. Na primeira fase da Copa da Liga, goleou o Gillingham por 3 a 0 fora de casa, depois, venceu o Reading por 4 a 3 e empatou por 2 a 2 com o Notts County pelo campeonato nacional.

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Wilshere, antigo meio-campista de Arsenal e seleção inglesa, terá a missão de tentar surpreender um adversário de elenco muito mais caro e profundo. O treinador não contará com Jordan Clark, que sofreu uma fratura na mandíbula. Kasey Palmer, formado nas categorias de base do próprio Chelsea, é uma das principais referências ofensivas do Luton, ao lado do experiente atacante Nahki Wells.

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Onde assistir à partida entre Chelsea e Luton Town?

Chelsea e Luton Town se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Chelsea: Mike Penders; Reece James, Josh Acheampong e Jorrel Hato; Malo Gusto, Mahdi Nicoll-Jazuli, Valentín Barco e Pep Chavarría; Estêvão, Jamie Gittens e Danny Welbeck. Técnico: Xabi Alonso.

Luton Town: Josh Keeley; Isaiah Jones, Mads Juel Andersen, George Johnston e Kal Naismith; Liam Walsh, Jake Richards, Kasey Palmer, Gideon Kodua e Emilio Lawrence; Nahki Wells. Técnico: Jack Wilshere.

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Arbitragem

  • Árbitro: Elliot Bell;
  • Assistentes: Nick Hopton e Shaun Hudson;
  • Quarto árbitro: Sunny Singh Gill;
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TAGS:
Chelsea FC
Copa da Liga Inglesa
Futebol: onde assistir
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