Chelsea x Luton Town na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta, 27, em Londres; Estêvão deve começar entre os titulares. Saiba como assistir
Chelsea e Luton Town se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A eliminatória é disputada em jogo único, e quem avançar terá o Leeds United pela frente na terceira rodada da competição.
O Chelsea chega ao confronto embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, fora de casa, na estreia da Premier League. João Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers marcaram no primeiro triunfo oficial de Xabi Alonso à frente da equipe. A partida desta quinta-feira terá ainda um significado especial para o treinador espanhol: será seu primeiro jogo oficial comandando os Blues diante da torcida em Stamford Bridge.
Sem disputar competições europeias nesta temporada, o Chelsea entra na Copa da Liga na segunda fase e deve aproveitar o confronto para rodar o elenco. Xabi Alonso indicou mudanças em relação ao time que venceu o Fulham, e nomes como Mike Penders, Estêvão, Jamie Gittens, Danny Welbeck e Valentín Barco aparecem entre os candidatos a começar a partida. Moisés Caicedo e Marco Palestra estão fora, enquanto Wesley Fofana cumpre o segundo jogo de suspensão depois da expulsão sofrida na última rodada da Premier League passada.
O Luton Town, por sua vez, tenta aproveitar o mata-mata para desafiar a diferença de divisões entre as equipes. Depois de duas quedas consecutivas, o clube disputa atualmente a League One, a terceira divisão inglesa, mas começou bem a temporada sob o comando de Jack Wilshere. Na primeira fase da Copa da Liga, goleou o Gillingham por 3 a 0 fora de casa, depois, venceu o Reading por 4 a 3 e empatou por 2 a 2 com o Notts County pelo campeonato nacional.
Wilshere, antigo meio-campista de Arsenal e seleção inglesa, terá a missão de tentar surpreender um adversário de elenco muito mais caro e profundo. O treinador não contará com Jordan Clark, que sofreu uma fratura na mandíbula. Kasey Palmer, formado nas categorias de base do próprio Chelsea, é uma das principais referências ofensivas do Luton, ao lado do experiente atacante Nahki Wells.
Onde assistir à partida entre Chelsea e Luton Town?
Chelsea e Luton Town se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Prováveis escalações
Chelsea: Mike Penders; Reece James, Josh Acheampong e Jorrel Hato; Malo Gusto, Mahdi Nicoll-Jazuli, Valentín Barco e Pep Chavarría; Estêvão, Jamie Gittens e Danny Welbeck. Técnico: Xabi Alonso.
Luton Town: Josh Keeley; Isaiah Jones, Mads Juel Andersen, George Johnston e Kal Naismith; Liam Walsh, Jake Richards, Kasey Palmer, Gideon Kodua e Emilio Lawrence; Nahki Wells. Técnico: Jack Wilshere.
Arbitragem
- Árbitro: Elliot Bell;
- Assistentes: Nick Hopton e Shaun Hudson;
- Quarto árbitro: Sunny Singh Gill;