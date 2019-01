Chelsea anuncia a contratação de Pulisic junto ao Borussia Dortmund

A primeira grande negociação de 2019 aconteceu logo no segundo dia do ano. Nesta quarta-feira, o Chelsea anunciou a contratação do meia-atacante Christian Pulisic, que está no Borussia Dortmund, por 64 milhões de euros (cerca de 284 milhões de reais). O jogador, no entanto, permanece no clube alemão até o final da temporada 2018-19 por empréstimo sem custos e se apresenta aos Blues em julho.

Pulisic, de 20 anos, chegou ao Borussia Dortmund aos 16 anos de idade, em 2015, e foi integrado ao elenco principal no ano seguinte. Desde então, o norte-americano disputou 140 partidas pelo clube alemão, anotando 29 gols e 37 assistências. Pela seleção dos Estados Unidos, que também defende desde 2016, ele tem 23 jogos e 9 gols.

Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, enalteceu a contratação. “Christian [Pulisic] mostrou sua qualidade durante um período fantástico na Alemanha e, aos 20 anos apenas, acreditamos que ele tem o potencial para se tornar um importante jogador para o Chelsea pelos próximos anos”.

O próprio jogador se manifestou sobre a transferência. Em publicação no Twitter, Pulisic divulgou longa carta de despedida – em inglês e alemão – destinada ao clube, aos jogadores e aos torcedores.

Na publicação, o atleta ainda prometeu dedicação total ao Borussia Dortmund pelos próximos seis meses.