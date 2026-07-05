Chegou a hora: Brasil e Noruega se enfrentam por uma vaga nas quartas de final

A seleção brasileira enfrenta a Noruega logo mais, às 17h deste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Enquanto o Brasil vem de uma vitória de virada nos acréscimos contra o Japão, a seleção norueguesa venceu a Costa do Marfim – também por 2 a 1.

O técnico Carlo Ancelotti perdeu Lucas Paquetá e terá que fazer mudanças no time titular. Já Raphinha voltou a treinar com bola e estará no banco. Pelo outro lado, a Noruega não deve contar com o lateral Julian Ryerson – também lesionado. O técnico Ståle Solbakken aproveitou para cutucar o italiano.

Os artilheiros das equipes estarão disponíveis para o jogo decisivo – Vinícius Jr. (quatro gols) e Matheus Cunha (três gols) pelo Brasil contra Erling Haaland (cinco gols) e Martin Ødegaard (três gols) pela Noruega.

Antes mesmo da bola rolar, o duelo já está marcado por uma série de tabus, atritos, curiosidades e repercussões dentro e fora de campo. A VEJA mostra os detalhes que movimentaram os bastidores e a rivalidade nos últimos dias.

Continua após a publicidade

Tabus

Além de nunca ter vencido a Noruega, em quatro partidas disputadas, a seleção brasileira também tem uma amarga lembrança do dia 5 de julho – quando foi eliminada da Copa do Mundo, mesmo sendo considerada favorita ao título.

Dança do Créu

A torcida brasileira preparou uma resposta à comemoração dos noruegueses, que viralizaram com a remada viking no Mundial. A música escolhida foi a famosa dança do MC Créu, que além da coreografia também tem uma semelhança sonora com a da Noruega.

Fator Haaland

Com 60 gols marcados em 53 jogos pela seleção, Haaland não desperta medo nos jogadores brasileiros. Enquanto Bruno Guimarães revelou como parar o craque, o zagueiro Gabriel Magalhães tem um histórico de atritos com o rival de Premier League. Já nas redes sociais, Vini Jr. e Haaland se aproximaram após memes que ligam a comédia “As Branquelas” aos jogadores.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?

As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as escalações.

Publicidade