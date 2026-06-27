Chaveamento atualizado: Inglaterra entra no caminho do Brasil no mata-mata

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 neste sábado, 27, e garantiu classificação do mata-mata na primeira colocação do grupo L. No mesmo lado da chave do Brasil, pode enfrentar a seleção pentacampeã no caminho à final.

Na fase de 16 avos, a Inglaterra enfrenta a RD do Congo.

Se avançar às oitavas de final, enfrenta o vencedor de México x Equador.

Nas quartas de final, pode cruzar com o Brasil. O time canarinho enfrentará o Japão na fase de 16 avos, e se avançar, o vencedor de Noruega x Costa do Marfim.

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Em uma possível semifinal, a favorita é a atual campeã Argentina.

Possíveis adversários do Brasil no mata-mata

16 avos de final: Japão

Oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim

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Quartas de final: Inglaterra, México ou terceiros colocados (RD Congo e Equador)

Inglaterra x Panamá

Após um primeiro tempo apático, Jude Bellingham e Harry Kane marcaram os gols da vitória na segunda metade da partida. Na fase de 16 avos de final, a equipe de Thomas Tuchel enfrentará uma das oito melhores terceiras colocadas, e poderá cruzar com o Brasil nas quartas de final.

Apesar do resultado final, a Inglaterra demorou a engrenar no jogo. O primeiro tempo terminou em 0 a 0 e com pouca criatividade. Bukayo Saka foi quem mais criou pelo lado direito, mas parou na defesa panamenha liderada pelos zagueiros Jose Cordoba e Fidel Escobar. Tuchel não pôde contar com titulares no meio campo, Reece James e Declan Rice. Este último estava relacionado, mas não entrou durante a partida.

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Para o segundo tempo, a Inglaterra precisou acionar o modo pragmático inglês, já que estava se classificando em segundo lugar, com a vitória parcial da Croácia por 1 a 0, que depois terminou em 2 a 1 sobre Gana.

Saka cobrou escanteio e Bellingham precisou de um toque para aliviar a torcida inglesa sob chuva no estádio de Nova York e Nova Jersey aos 17 minutos. Cinco minutos depois Harry Kane entrou para a história. Bellingham assumiu papel de garçom e cruzou para o centroavante cabecear dentro da pequena área para o fundo da rede e se tornar o maior artilheiro inglês em Copas do Mundo.

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O Panamá foi valente, e não desistiu. Em contra-ataque veloz, José Fajardo descontou para a seleção caribenha, mas o gol foi anulado por impedimento. O Panamá foi eliminado da Copa do Mundo com três derrotas e nenhum gol marcado.

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