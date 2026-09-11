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Esporte

ChatGPT lança curso de formação em IA para mulheres na cobertura esportiva

Iniciativa ELAS NO JOGO reúne mais de 30 jornalistas em módulo piloto sobre o uso das ferramentas de inteligência artificial e boas práticas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h30 | Atualizado em 11 set 2026, 10h58
Quatro mulheres sentadas em cadeiras, em um palco com um painel laranja ao fundo escrito ELAS NO JOGO ChatGPT, participando de um debate. A primeira, à esquerda, veste blusa azul e calça jeans. A segunda, de blusa vermelha, segura um microfone. A terceira, com tatuagens nos braços, usa blusa preta. A quarta, de cabelos loiros, veste blazer preto e segura um microfone. Ao fundo, uma parede com quadros e imagens.
Painel de lançamento do ELAS NO JOGO (OpenAI/Divulgação)
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O ChatGPT da OpenAI lançou nesta quinta, 10, a iniciativa ELAS NO JOGO, voltada para a formação prática em inteligência artificial de mulheres que atuam na cobertura esportiva. Mais de 30 jornalistas foram selecionadas para participar do módulo piloto com foco nos fundamentos de ChatGPT e Codex, agente de IA de engenharia de software.

O projeto surge no momento de atenção crescente ao futebol feminino, a menos de um ano da Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil. Maria Clara Fleury, Head de Marketing da OpenAI para a América Latina, explica que, com a chegada do torneio, a empresa encontrou um espaço para capacitar as profissionais em inteligência artificial na cobertura esportiva.

“A forma mais eficaz de transformar o discurso em prática é pelo processo de educação e formação. Decidimos formar jornalistas com o ChatGPT criando uma jornada de conhecimento, uma trilha com vários encontros online para falar com o Brasil inteiro, além do presencial, construindo esse conhecimento até o Mundial do ano que vem”, afirmou Fleury.

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No primeiro módulo, as jornalistas selecionadas terão acesso a sessões ao vivo e remotas, com demonstrações, atividades práticas, desafios e materiais de apoio construídos a partir de situações presentes na rotina das redações e da cobertura esportiva.

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Entre os temas previstos estão pesquisa e construção de contexto histórico sobre atletas, equipes e competições; preparação de entrevistas; organização de anotações e transcrições; análise de dados públicos; estruturação de pautas; e adaptação de conteúdos para diferentes canais. As participantes testarão aplicações práticas, trocarão experiências e desenvolverão critérios para usar a IA com qualidade, preservando sua autoria, linguagem e responsabilidade editorial.

Jornalistas que já atuam na área foram consultadas para mapear as principais necessidades e como a inteligência artificial poderia contribuir.

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As professoras do primeiro módulo serão Ana Freitas, jornalista, criadora de conteúdo, especialista em IA e integrante da Comunidade OpenAI, e Eduarda Gama, especialista em inteligência artificial, integrante da Comunidade OpenAI e professora do treinamento.

Mulher de cabelo curto e óculos escuros, vestindo casaco preto e calça escura, fala ao microfone em um palco. Atrás dela, um telão verde exibe Ana Freitas e uma foto de um jovem com cabelo loiro e microfone.
Ana Freitas, professora do primeiro módulo do ELAS NO JOGO, fez demonstração de usos do ChatGPT (OpenAI/Divulgação)
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Ambas estiveram presentes no lançamento do programa realizado no espaço do Nossa Arena, em São Paulo. O local é simbólico por ser um espaço de prática de futebol e outras modalidades esportivas por mulheres e pessoas trans.

A fundadora e CEO do Nossa Arena, Júlia Vergueiro, inclusive foi importante no desenvolvimento do projeto. “A Júlia trouxe esse ponto do jornalismo feminino e de como ter o Mundial no Brasil traz luz à necessidade de mais presença e protagonismo das jornalistas mulheres”, relembra Maria Clara Fleury.

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Também participaram do lançamento Bianca Anacleto, jornalista esportiva de São Paulo e integrante do módulo piloto; Renata Silveira, narradora e primeira brasileira a narrar uma partida de Copa do Mundo em estádio; Daniela Alves, ex-jogadora da seleção brasileira, duas vezes medalhista olímpica e vice-campeã mundial.

Nas próximas semanas, as participantes iniciarão o primeiro módulo, explorando como a inteligência artificial pode apoiar desafios reais da cobertura esportiva e abrir mais espaço para o olhar, a experiência e a voz de cada jornalista.

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