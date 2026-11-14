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Chapecoense x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário, escalações e histórico

Equipes se enfrentam neste sábado, 14, em jogo atrasado da 21ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 14h00
CHAPECO, BRAZIL - MAY 23: General View of Arena Conda prior a match between Chapecoense and Zulia as part of Copa Bridgestone Libertadores at Arena Conda on May 23, 2017 in Chapeco, Brazil (Photo by Cristiano Andujar/Getty Images)
Arena Condá, em Chapecó (Cristiano Andujar/Getty Images)
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A Chapecoense recebe o Vasco neste sábado, 14, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Lanterna da competição, com 21 pontos conquistados em 33 partidas, a equipe catarinense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado matematicamente e tenta encerrar a temporada com resultados positivos diante de sua torcida. O Verdão do Oeste passa por uma reformulação após a saída do técnico Rafael Lacerda, que acertou com o Vitória. Com Rodrigo Chipp no comando interino, a equipe aposta na experiência de Giovanni Augusto e na utilização de jovens jogadores para buscar uma reação na reta final do campeonato.

Já o Vasco entra em campo ocupando a 13ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos em 33 jogos, e tenta conquistar uma vitória importante para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Sob o comando de Pedro Emanuel, o Cruzmaltino busca recuperar a confiança após a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, decidida nos pênaltis. 

A partida foi adiada em julho devido aos compromissos do clube carioca na Copa Sul-Americana. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Jean Carlos. 

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Onde assistir a Chapecoense x Vasco ao vivo?

A partida entre Chapecoense e Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O confronto acontece neste sábado, 14 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Técnico: Rodrigo Chipp (interino).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Alan Lescano e Facundo Colidio; Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • Assessor: Marrubson Melo Freitas (DF);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);
  • AVAR: Clóvis Amaral da Silva (PE);
  • AVAR 2: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).
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