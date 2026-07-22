Chapecoense x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta (22), encerrando o 1º turno do Brasileirão. A Chape, em crise e lanterna, busca reação na Arena Condá. O Flamengo retorna após 50 dias, com Arrascaeta de volta, e tenta diminuir a diferença para o líder. Um duelo de opostos com muito em jogo!

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Chapecoense e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Condá, em Chapecó. O confronto encerra o primeiro turno das duas equipes.

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O time catarinense chega ao confronto mergulhado em uma crise esportiva. A Chape perdeu por 2 a 0 para o Bahia na última sexta, 17, em partida atrasada da 4ª rodada, e afundou ainda mais na lanterna da competição, com apenas nove pontos em 18 jogos.

Do outro lado, o Flamengo volta a disputar uma partida oficial depois de mais de 50 dias. Vice-líder, com 34 pontos em 17 jogos, o clube carioca tenta reduzir a distância para o Palmeiras, que hoje é de 7 pontos. Durante a pausa, a equipe empatou com o River Plate e venceu Lausanne-Sport, Benfica e Olimpia em amistosos. O técnico Leonardo Jardim volta a contar com jogadores importantes, entre eles Arrascaeta, recuperado de lesões na clavícula e na panturrilha.

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Como assistir ao jogo entre Chapecoense e Flamengo hoje?

Chapecoense e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.



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Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata (Lorran), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

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Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);



Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) .