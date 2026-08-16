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Chapecoense x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, na Arena Condá, pela 23ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 05h00
CHAPECO, BRAZIL - MAY 23: General View of Arena Conda prior a match between Chapecoense and Zulia as part of Copa Bridgestone Libertadores at Arena Conda on May 23, 2017 in Chapeco, Brazil (Photo by Cristiano Andujar/Getty Images)
Arena Condá, em Chapecó (Cristiano Andujar/Getty Images)
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Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

A Chapecoense chega ao confronto na lanterna do Brasileirão e em situação cada vez mais delicada. O time perdeu por 2 a 1 para o Coritiba na rodada passada, no Couto Pereira, e também foi eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Sem outra competição no calendário, a equipe de Rafael Lacerda concentra todas as atenções na tentativa de reagir na Série A. O atacante Bolasie segue fora enquanto se recupera de uma lesão no pâncreas.

O Bahia vive cenário bem diferente, embora também busque uma resposta após uma sequência de empates. O Tricolor ficou no

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0 a 0 com o Vasco na última rodada e chegou ao quarto empate consecutivo no Brasileirão, com 33 pontos. A equipe de Rogério Ceni segue na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas tem encontrado dificuldades para transformar volume de jogo em vitórias.

Para a partida em Chapecó, o Bahia não poderá contar com Ademir, suspenso. O atacante também deixou o jogo contra o Vasco com problema físico. A principal alternativa para o setor é o jovem Kauê Furquim, de 17 anos, liberado para permanecer com o elenco apesar de ter sido convocado pela Seleção Brasileira sub-17. Ruan Pablo, Kike Olivera, Sanabria e Erick Pulga aparecem como outras possibilidades para Rogério Ceni.

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Onde assistir a partida entre Chapecoense e Bahia?

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, 16, às

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11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Rubens Tadeu, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda. 

Bahia: Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim, Willian José (Sanabria) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni. 

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Arbitragem:

  • Árbitra: Daiane Muniz (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR);
  • Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);
  • AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (SP).
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