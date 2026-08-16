Chapecoense x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Chapecoense, lanterna do Brasileirão, busca a reabilitação em casa contra o Bahia neste domingo. O Tricolor, que vem de uma sequência de empates, tenta consolidar sua posição na briga por uma vaga na Libertadores. A partida, crucial para ambos os lados, promete emoção na Arena Condá. Confira detalhes e escalações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense chega ao confronto na lanterna do Brasileirão e em situação cada vez mais delicada. O time perdeu por 2 a 1 para o Coritiba na rodada passada, no Couto Pereira, e também foi eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Sem outra competição no calendário, a equipe de Rafael Lacerda concentra todas as atenções na tentativa de reagir na Série A. O atacante Bolasie segue fora enquanto se recupera de uma lesão no pâncreas.

O Bahia vive cenário bem diferente, embora também busque uma resposta após uma sequência de empates. O Tricolor ficou no

Continua após a publicidade

0 a 0 com o Vasco na última rodada e chegou ao quarto empate consecutivo no Brasileirão, com 33 pontos. A equipe de Rogério Ceni segue na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas tem encontrado dificuldades para transformar volume de jogo em vitórias.

Para a partida em Chapecó, o Bahia não poderá contar com Ademir, suspenso. O atacante também deixou o jogo contra o Vasco com problema físico. A principal alternativa para o setor é o jovem Kauê Furquim, de 17 anos, liberado para permanecer com o elenco apesar de ter sido convocado pela Seleção Brasileira sub-17. Ruan Pablo, Kike Olivera, Sanabria e Erick Pulga aparecem como outras possibilidades para Rogério Ceni.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir a partida entre Chapecoense e Bahia?

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, 16, às

Continua após a publicidade

11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Rubens Tadeu, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.

Bahia: Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim, Willian José (Sanabria) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

Árbitra: Daiane Muniz (SP);

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR);

Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

Jefferson Ferreira de Moraes (GO); VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);

Ilbert Estevam da Silva (SP); AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (SP).