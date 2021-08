Chances de ouro no boxe, vôlei e maratona: o último dia em Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio chegam ao fim na manhã deste domingo, 8, e o Brasil, que já alcançou sua melhor campanha na história, tem a oportunidade de melhorar o histórico feito. Três modalidades contarão com atletas nacionais e chances de ouro. A cerimônia de encerramento da competição está marcada, às 8h.

No sábado, 7, às 19h (de Brasília), os brasileiros Daniel Chaves, Paulo Roberto e Daniel do Nascimento disputam os mais de 42 quilômetros da maratona olímpica masculina cidade de Sapporo, no norte do Japão. Apesar de não serem os favoritos, os atletas do Brasil querem surpreender.

Já no domingo, o vôlei feminino brasileiro disputa a grande decisão da modalidade contra os Estados Unidos, à 1h30. Com uma campanha impecável até agora, eliminando inclusive o Comitê Olímpico Russo, única seleção que venceu as norte-americanas no torneio, a equipe do técnico José Roberto Guimarães quer o ouro para se consagrar mais uma vez.

Por fim, às 2h, a brasileira Beatriz Ferreira enfrenta a irlandesa Kellie Anne na final do boxe feminino peso leve (até 60kg). Já com a melhor campanha de uma mulher do Brasil no boxe na competição -até então era o bronze de Adriana Araújo em Londres 2012-, Bia quer seguir fazendo história.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda dos principais eventos (horários de Brasília):

Maratona masculina

19h – Daniel Chaves (BRA), Paulo Roberto (BRA) e Daniel do Nascimento (BRA)

Domingo (8)

Vôlei feminino

1h30 – Brasil x Estados Unidos

Boxe feminino peso leve

2h – Beatriz Ferreira (BRA) x Kellie Anne (IRL)