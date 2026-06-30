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Chanceler alemão se pronuncia sobre seleção após derrota para o Paraguai na Copa do Mundo

Friedrich Merz pediu publicamente que seus compatriotas demonstrem solidariedade com os jogadores

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h25
O chanceler alemão Friedrich Merz.
O chanceler alemão Friedrich Merz. (Maja Hitij/Getty Images)
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Chanceler alemão se pronuncia sobre seleção após derrota para o Paraguai na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu nesta terça-feira, 30, que seus compatriotas demonstrem solidariedade à seleção nacional de futebol, alvo de fortes críticas após a derrota para o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. “Comemoramos os sucessos juntos. E, na derrota, permanecemos unidos. É isso que nos torna fortes. Quem veste a águia no peito merece nosso apoio, não nossas zombarias”, escreveu Merz na rede X.

O próprio chanceler também foi alvo de críticas na plataforma por uma publicação anterior, na qual afirmou que a Mannschaft havia “empolgado” o país durante este Mundial.

O tabloide Bild classificou a mensagem de Merz como “ridícula” e comparou a derrota da seleção alemã ao declínio econômico do país. “A derrota brutal para o Paraguai (…), o técnico, a atitude e a atuação dos jogadores alemães são indicativos do estado de espírito de um país inteiro”, escreveu o jornal.

O Bild afirmou ainda que a Alemanha se tornou um país de “segunda categoria”, com uma economia mergulhada em uma “espiral descendente”.

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(Com AFP)

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