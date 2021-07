Chance de ouro no skate feminino e mais: o que ver nos Jogos de Tóquio

Após um dia positivo para o Brasil, os Jogos Olímpicos de Tóquio seguem agitados entre a noite deste domingo, 25, e a manhã de segunda-feira, 26. O destaque é a estreia do skate feminino, que tem grandes chances de conquistar uma medalha, e a continuação do surfe. Atletas nacionais ainda estarão em ação no triatlo, handebol, judô, vôlei, judô, handebol, entre outros.

Depois de uma medalha de prata com Kelvin Hoefler no masculino, o skate feminino estreia nas Olimpíadas, às 20h30, deste domingo, 25. As brasileiras Pamela Rosa, Letícia Bufoni e Rayssa Leal entram com grandes chances de subir a mais um pódio pelo Brasil.

O surfe masculino entra para o round 3, com Gabriel Medina e Italo Ferreira, às 19h (de Brasília). Já a modalidade no feminino, pela mesma etapa e horário, compete com Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb.

Pelo grupo A, o handebol masculino brasileiro encara a França, às 21h. O vôlei de praia feminino, pelo grupo D, formado pela dupla Ana Patrícia/Rebecca, encara a queniana Makokha/Khadambi, às 23h.

Já na segunda-feira, 26, o multicampeão Robert Scheidt disputa as regatas 3 e 4 do laser pela vela masculina, às 0h05. O ciclismo mountain bike estreia nos Jogos pelo cross country masculino, às 3h, com os brasileiros Henrique Avancini e Luiz Henrique Cocuzzi na disputa. Para completar o dia, o vôlei masculino do Brasil, pelo grupo B, quer manter a boa fase contra a rival Argentina, às 9h45.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda do sexto dia (horários de Brasília):

Triatlo masculino

18h30 – Manoel Messias (BRA)

Surfe masculino – Round 3

19h – Gabriel Medina (BRA) e Italo Ferreira (BRA)

Surfe feminino – Round 3

19h – Silvana Lima (BRA) e Tatiana Weston-Webb (BRA)

Skate feminino – street

20h30 – Pamela Rosa (BRA), Letícia Bufoni (BRA) e Rayssa Leal (BRA)

Handebol masculino – Grupo A

21h – Brasil x França

Taekwondo masculino – 80 kg

22h15 – Simone Alessio (ITA) x Ícaro Miguel (BRA)

Judô masculino – 73 kg

23h – Eduardo Katsuhiro (BRA)

Vôlei de praia feminino – Grupo D

23h – Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Makokha/Khadambi (QUE)

Taekwondo feminino – 67 kg

23h – Julyana Al-Sadeq (JOR) x Milena Titoneli (BRA)

Segunda (26)

Vela masculino – Laser – Regatas 3 e 4

0h05 – Robert Scheidt (BRA)

Vela – RS:X feminino – Regatas de 4 a 6

0h05 – Patrícia Freitas (BRA)

Esgrima masculino – Florete masculino

0h35 – Guilherme Toldo (BRA)

Badminton feminino

0h40 – Fabiana Silva (BRA)

Badminton masculino

2h – Ygor Coelho (BRA)

Ciclismo Mountain Bike – Cross country masculino

3h – Henrique Avancini (BRA) e Luiz Henrique Cocuzzi (BRA)

Natação – 200m borboleta masculino – Eliminatórias

7h29 – Leonardo de Deus (BRA)

Boxe – 57 kg feminino – Oitavas de final

7h39 – Jucielen Romeu (BRA)

Natação – 1500m livre feminino – Eliminatórias

8h32 – Beatriz Dizotti (BRA) e Viviane Jungblut (BRA)

Vôlei masculino – Grupo B

9h45 – Brasil x Argentina

1/25 A japonesa Yuna Hiraiwa durante salto, no Centro de Ginástica Ariake - (Loic Venance/AFP) 2/25 Odette Giuffrida, da Itália, se prepara para luta no judô feminino contra Reka Pupp, da Hungria - (Franck Fife/AFP) 3/25 Jogadoras do Brasil comemoram vitória no vôlei feminino contra a Coréia do Sul - (Yuri Cortez/AFP) 4/25 A americana Simone Biles durante sua apresentação na barra - (Loic Venance/AFP) 5/25 O austríaco Christian Schumach durante prova de adestramento, no Parque Equestre - (Behrouz Mehri/AFP) 6/25 A espanhola Maria Xiao comemorando sua vitória sobre Minnie Soo Wai-yam, de Hong Kong, durante partida de tênis de mesa - (Jung Yeon-je/AFP) 7/25 A japonesa Naomi Osaka em ação durante partida de tênis com Zheng Saisai, da China - (Tiziana Fabi/AFP) 8/25 Atletas de Grécia e Hungria em ação durante partida de pólo aquático masculino - (Tibor Illyes/EFE) 9/25 Ana Satila durante a competição de canoagem slalom, no Kasai Canoe Centre, em Tóquio - (Jonne Roriz/COB) 10/25 Bryony Pitman, da Grã-Bretanha, em ação durante prova de tiro com arco - (Diego Azubel/EFE) 11/25 Atletas de Coréia do Sul e Tailândia durante partida pelo tênis de mesa - (Jung Yeon-je/AFP) 12/25 Shi Tingmao e Wang Han, da China, durante mergulho com trampolim sincronizado - (Jonathan Nackstrand/AFP) 13/25 A brasileira Patricia Freitas competindo na categoria de windsurf, na praia de Kamakur - (Lavandeira Jr./EFE) 14/25 Mariafe Artacho del Solar, da Austrália, durante partida pelo vôlei de praia feminino - (Angela Weiss/AFP) 15/25 O atacante Richarlison em disputa pela bola com o zagueiro da Costa do Marfim, Zie Ouattara - (Yoshikazu Tsuno/AFP) 16/25 Jogadores de Japão e Argentina durante partida de hóquei na grama - (Ina Fassbender/AFP) 17/25 A americana Anastasija Zolotic comemora a vitória no taekwondo feminino contra a turca Hatice Kubra Ilgun - (Javier Soriano/AFP) 18/25 A ginasta Xijing Tang, da China, competindo no evento de barras, no Centro de Ginástica Ariake - (Lionel Bonaventure/AFP) 19/25 O brasileiro Gabriel Medina reza antes de sua performance - (Olivier Morin/AFP) 20/25 Alain Andriantsitohaina, de Madagascar, competindo na prova masculina de levantamento de peso atê 67 kg - (Vincenzo Pinto/AFP) 21/25 Pelotão de frente durante prova de ciclismo feminino - (Michael Steele/AFP) 22/25 Jogadoras do Brasil comemoram empate contra a Rússia pelo placar de 24 a 24 no handebol - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 23/25 Jogadores de Irã e a República Tcheca aguardam pelo rebote durante partida de basquete, na Saitama Super Arena - (Brian Snyder/AFP) 24/25 Atletas competem na prova de repescagem do remo, no Sea Forest Waterway - (Charly Triballeau/AFP) 25/25 O belga Nick Celis durante luta pela bola na partida de basquete 3x3 contra a Russia - (Andrej Isakovic/AFP)