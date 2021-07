Chance de medalha na natação, futebol e mais: o que ver no Jogos de Tóquio

Vivendo o ápice até aqui pela conquista da primeira medalha de ouro nos Jogos de Tóquio – com Ítalo Ferreira, no surfe masculino, durante a madrugada desta terça-feira, 27 (no horário brasileiro) –, o Brasil agora busca consolidar ainda mais feitos no oitavo dia de competições. Ainda nesta terça, às 22h49, Leonardo de Deus disputará a decisão dos 200m borboleta masculino. O nadador sul-matogrossense avançou para a final com a segunda melhor marca, 1min54s97, atrás somente do húngaro Kristof Milak, com 1min52s22.

Vale dizer que o país conquistou a primeira medalha na modalidade durante a Olimpíada com um resultado surpreendente de Fernando Scheffer, bronze nos 200m livre, recolocando o país no pódio da prova 25 anos depois de Gustavo Borges conquistar a prata em Atlanta-1996.

A agenda olímpica brasileira inicia com uma partida de badminton entre Fabiana Silva e a americana Beiwen Zhang, às 22h20. Um pouco depois, às 23h, a dupla de vôlei de praia Ana Patrícia e Rebeca joga pela segunda vez, diante de Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka, da Letônia. No judô, Maria Portela estreia na categoria até 70kg.

Já na madrugada de quarta-feira, 28, outras decisões: a final dos 4x200m livre masculino, com o quarteto brasileiro Murilo Sartori, Fernando Scheffer, Breno Correia e Luiz Altamir. O país também tem chances de medalha na final individual geral masculina com Caio Souza e Diogo Soares.

No boxe, Keno Marley enfrenta o chinês Chen Daxiang, pelas oitavas de final dos meio pesado. No tênis, Luisa Stefani e Laura Pigossi enfrentam as americanas Mattek-Sands e Pegula. No tênis de mesa, Hugo Calderano joga contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, pelas quartas de final do torneio de simples.

O futebol masculino também fará a partida de desfecho da fase de grupos. O Brasil enfrentará a Arábia Saudita, às 5h, em Saitama. Após vencer a Alemanha por 4 a 2 na estreia, a seleção brasileira empatou sem gols com a Costa do Marfim, em jogo que teve a expulsão de Douglas Luiz. O time do técnico André Jardine lidera o grupo D, com quatro pontos, seguido por Alemanha, também com quatro, e Costa do Marfim, com três.

Confira a agenda dos principais eventos do oitavo dia (horários de Brasília):

Badminton – Terceira rodada da fase de grupos individual feminino

22h20 – Fabiana Silva x Beiwen Zhang (EUA)

Natação – Final dos 200m borboleta masculino

22h49 – Leonardo de Deus

Continua após a publicidade

Vôlei de praia feminino – Segunda rodada da fase de grupos

23h – Ana Patrícia e Rebeca x Graudina e Kravcenoka (LET)

Judô – Primeira rodada até 70kg feminino

23h49 – Maria Portela x Nigara Shaheen

Natação – Final dos 4x200m livre masculino

0h26 – Murilo Sartori, Fernando Scheffer, Breno Correia e Luiz Altamir

Boxe – Oitavas de final do peso meio-pesado masculino

2h12 – Keno Marley x Chen Daxiang (CHN)

Tênis – Quartas de final do torneio feminino de duplas

3h40 – Luisa Stefani e Laura Pigossi x Mattek-Sands e Pegula (EUA)

Futebol – Terceira rodada da fase de grupos masculina

5h – Brasil x Arábia Saudita

Ginástica artística – Finais do individual geral masculino

7h15 – Caio Souza e Diogo Soares

Tênis de mesa – Quartas de final do torneio de simples masculino

9h – Hugo Calderano x Dimitrij Ovtcharov (ALE)

Vôlei de quadra masculino – Terceira rodada da fase de grupos

9h45 – Brasil x Atletas da Rússia