Champions: semis terão Real Madrid x Bayern e Liverpool x Roma

A Uefa sorteou nesta sexta-feira os confrontos da próxima fase da Liga dos Campeões: as semifinais terão Bayern de Munique x Real Madrid e Liverpool x Roma. Os jogos de ida, em Munique e Liverpool, vão ser disputados em 24 e 25 de abril; na semana seguinte, nos dias 1° e 2 de maio, ocorrerão as partidas de volta, em Madri e Roma. Os times que avançarem disputarão a em Kiev, na Ucrânia, dia 26 de maio,

O confronto entre Bayern e Real Madrid já se enfrentaram 24 vezes na Liga dos Campeões – foram seis semifinais, com vantagem para o Bayern, que venceu quatro vezes. Na temporada passada, o encontro entre eles foi nas quartas, com vitória do Real.

Roma e Liverpool disputaram apenas cinco partidas na Champions. Uma delas foi a final da edição 1983/1984 – com vitória do Liverpool por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Roma.

Liga Europa

Arsenal e Atlético de Madri, favoritos ao título na Liga Europa se enfrentam na semifinal após sorteio realizado nesta sexta-feira. Olympique de Marselha e Red Bull Salzburg farão a outra semifinal. Os jogos de ida, em Londres e Marselha, serão no dia 26 de abril, enquanto as partidas de volta, em Madri e Salzburgo, serão dia 3 de maio.

(Com Estadão Conteúdo)