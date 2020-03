Chama olímpica é acesa na Grécia em cerimônia sem público

A chama olímpica para os Jogos de Tóquio-2020 foi acesa nesta quinta-feira 12, em Olímpia, na Grécia, sem a presença de espectadores, devido aos 98 casos registrados de coronavírus no país. Horas antes, foi registrada a primeira morte causada pela doença em solo grego: na cidade de Patras, a 120 quilômetros de onde aconteceu o evento.

Foi a primeira vez desde 1984 em que a cerimônia aconteceu sem a participação do público – naquela ocasião, a chama foi acesa sem festa, por conta de protestos sobre a suposta “comercialização” dos Jogos Olímpicos, que viriam a ser realizados em Los Angeles.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Olímpico Grego convidaram apenas uma centena de pessoas ligadas aos Jogos para comparecer ao evento no estádio antigo de Olímpia. “Lamentamos ter que reduzir a participação para proteger a saúde pública”, declarou o presidente do comitê local, Spyros Capralos.

A chama olímpica foi acessa pela atriz Xanthi Georgiou, que participou da cerimônia vestida como a alta sacerdotisa grega e acendeu a chama de maneira tradicional, com os raios do sol que passaram através de um espelho parabólico. A chama seguirá para o Japão, para a cerimônia de abertura de Tóquio-2020, no dia 24 de julho.

A tocha passará por 31 cidades e 15 sítios arqueológicos na Grécia, em um trajeto de 3 200 quilômetros. O percurso terminará no estádio Panatenaico de Atenas em 19 de março, quando será entregue à delegação de Tóquio-2020 antes de voar para o Japão.

Uma grande dúvida paira há algumas semanas sobre a manutenção dos Jogos em Tóquio devido à pandemia do coronavírus. A governadora da capital japonesa, Yuriko Koike, julgou nesta quinta-feira o cancelamento dos Jogos como “impensável”. Os organizadores repetem que o evento será realizado como previsto.