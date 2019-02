Chama olímpica chega ao Reino Unido

Londres, 18 mai (EFE).- A tocha olímpica chegou hoje à base aérea de Culdrose, em Cornalles (sudoeste da Inglaterra), a bordo do avião ‘Vaga-lume’ da companhia British Airways, 70 dias antes do início dos Jogos Olímpicos de Londres.

Procedente de Atenas, a chama foi escoltada desde Atenas pela princesa Anne de Inglaterra, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de 2012 (Locog), Sebastian Coe, o jogador David Beckham e o prefeito de Londres, Boris Johnson.

A tocha olímpica começará a ser carregada amanhã, em um revezamento que vai contar com a participação de 8 mil pessoas, percorrer 13 mil quilômetros do Reino Unido e que terminará no Estádio Olímpico de Londres em 27 de julho, data de abertura dos Jogos. EFE