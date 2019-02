Cestinha, Iziane lidera Brasil em vitória tranquila sobre o Canadá

A Seleção Brasileira feminina de basquete contou com uma ótima atuação da ala Iziane para atropelar o Canadá na estreia dos Jogos Pan-americanos de Guadalajara. Ela marcou 16 pontos e ajudou o time do técnico Enio Vecchi a vencer a partida por 78 a 53. A sua companheira no Atlanta Dream, a pivô Érika, também se destacou com 15 tentos e 10 rebotes.

O jogo começou equilibrado e se manteve desta forma até metade do primeiro quarto. Após ficar atrás no placar em duas oportunidades, o Brasil ficou à frente pela primeira vez no jogo com uma cesta de Érika. O Canadá empatou em 10 a 10, mas Iziane marcou dois pontos com assistência de Silvia. A vantagem brasileira foi crescendo e chegou a 18 pontos no final do primeiro tempo.

O Brasil deixou as adversárias encostarem no terceiro quarto, perdendo o período por 22 a 14, mas voltou concentrado para a última parte do jogo, sofreu apenas seis pontos e fez 21. Com boa atuação de Érika, a Seleção dilatou a vantagem e fechou o jogo em 78 a 53.

Na próxima rodada, o desafio das atuais campeãs pan-americanas é enfrentar a Jamaica, às 13h30 (Brasília).