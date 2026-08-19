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Esporte

Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 18h44
ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 22: Aerial view of the Nueva Olla Stadium ahead of the Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 Final between Racing Club and Cruzeiro at Estadio General Pablo Rojas - La Nueva Olla on November 22, 2024 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (Christian Alvarenga/Getty Images)
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Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A eliminatória está completamente aberta depois do empate por 1 a 1 no primeiro confronto, em São Paulo. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Palmeiras chega ao Paraguai atravessando seu momento mais delicado na temporada. Líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, o time de Abel Ferreira perdeu por 3 a 2 para o Fluminense, no Maracanã, no fim de semana, e viu sua vantagem na ponta da tabela cair para três pontos. Na Libertadores, a pressão também aumentou depois de o Verdão deixar escapar a vitória contra o Cerro Porteño nos acréscimos do jogo de ida.

Abel Ferreira terá uma ausência importante no meio-campo. Andreas Pereira está suspenso depois de ser expulso na partida de ida e não poderá atuar em Assunção. Lucas Evangelista e Emiliano Martínez aparecem como alternativas para a posição. Em compensação, Alexander Barboza e Khellven voltaram a treinar normalmente e estão novamente à disposição. Paulinho, Jefté e Sosa seguem fora por problemas físicos. No ataque, Mauricio disputa espaço com Vitor Roque, enquanto Jhon Arias e Flaco López são as principais referências ofensivas.

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O Cerro Porteño chega mais confiante depois de voltar a vencer no Campeonato Paraguaio, ao superar o Sportivo San Lorenzo no último domingo. A equipe de Ariel Holan também carrega um retrospecto incômodo para o Palmeiras nesta Libertadores: ainda não perdeu para o clube paulista nos três encontros disputados em 2026, com uma vitória e dois empates. Piris da Motta e César Bobadilla retornam à equipe, enquanto Matías Pérez e Cecilio Domínguez são baixas por lesão. Pablo Vegetti e Juan Iturbe devem formar a dupla mais avançada.

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Onde assistir a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras?

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 19 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla e Cañete; Fabricio Domínguez, Morel, Piris da Motta e César Bobadilla; Juan Iturbe e Pablo Vegetti. Técnico: Ariel Holan. 

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Allan e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG);
  • Árbitros assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);
  • Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG);
  • VAR: Héctor Paletta (ARG).
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