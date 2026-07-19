Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo: atrações, horário e onde assistir

Ler Resumo





A Copa do Mundo de 2026 encerra com uma programação estelar. Antes da final Espanha x Argentina, uma cerimônia de encerramento com Post Malone e outros astros. A grande novidade é o show no intervalo, com Madonna, Justin Bieber, Shakira e BTS. Não perca a festa inédita que promete agitar a decisão!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Copa do Mundo de 2026 terá o seu capítulo final neste domingo, 19 de julho, quando Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, pela grande decisão. Antes da partida, uma cerimônia de encerramento está marcada para começar cerca de 90 minutos antes de a bola rolar, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília).

Post Malone será a principal atração musical do evento, que também terá apresentações da italiana Laura Pausini, da americana Nicole Scherzinger, do britânico Robbie Williams e do influenciador IShowSpeed. O ator Tom Cruise fará uma participação especial.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

A programação ainda prevê Jennifer Hudson interpretando o hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Segundo a Fifa, o roteiro foi desenvolvido para celebrar a trajetória das 48 seleções e das 16 cidades que receberam jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O público presente no estádio também deverá participar de momentos interativos durante a apresentação.

A festa não terminará com o apito inicial. Pela primeira vez na história da Copa, a decisão terá um show musical no intervalo. Madonna, Justin Bieber, Shakira e o grupo sul-coreano BTS serão os nomes principais da apresentação, concebida com participação de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Continua após a publicidade

A novidade deverá prolongar o intervalo tradicional de 15 minutos. O show terá aproximadamente 11 minutos, mas a montagem e a retirada do palco podem fazer a paralisação chegar a algo entre 25 e 30 minutos.

Continua após a publicidade

Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026:

Data: domingo, 19 de julho



Horário da cerimônia: 14h30, de Brasília



Horário da final: 16h, de Brasília



Local: estádio de Nova York e Nova Jersey (EUA)



Atrações: Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise



Onde assistir: TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

Publicidade