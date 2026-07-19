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Esporte

Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo: atrações, horário e onde assistir

Evento antecede a final entre Argentina e Espanha. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 08h30 | Atualizado em 19 jul 2026, 14h33
Troféu da Copa do Mundo FIFA dourado e brilhante, centralizado em um fundo azul escuro com detalhes em dourado. Acima, o texto THE FINAL e abaixo CLOSING CEREMONY, ambos em letras brancas. O troféu irradia luz dourada, destacando o globo terrestre no topo e a base com a inscrição FIFA WORLD CUP
 (FIFA/Divulgação)
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A Copa do Mundo de 2026 terá o seu capítulo final neste domingo, 19 de julho, quando Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, pela grande decisão. Antes da partida, uma cerimônia de encerramento está marcada para começar cerca de 90 minutos antes de a bola rolar, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília).

Post Malone será a principal atração musical do evento, que também terá apresentações da italiana Laura Pausini, da americana Nicole Scherzinger, do britânico Robbie Williams e do influenciador IShowSpeed. O ator Tom Cruise fará uma participação especial.

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A programação ainda prevê Jennifer Hudson interpretando o hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Segundo a Fifa, o roteiro foi desenvolvido para celebrar a trajetória das 48 seleções e das 16 cidades que receberam jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O público presente no estádio também deverá participar de momentos interativos durante a apresentação.

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A festa não terminará com o apito inicial. Pela primeira vez na história da Copa, a decisão terá um show musical no intervalo. Madonna, Justin Bieber, Shakira e o grupo sul-coreano BTS serão os nomes principais da apresentação, concebida com participação de Chris Martin, vocalista do Coldplay. 

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A novidade deverá prolongar o intervalo tradicional de 15 minutos. O show terá aproximadamente 11 minutos, mas a montagem e a retirada do palco podem fazer a paralisação chegar a algo entre 25 e 30 minutos. 

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Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026:

  • Data: domingo, 19 de julho
  • Horário da cerimônia: 14h30, de Brasília
  • Horário da final: 16h, de Brasília
  • Local: estádio de Nova York e Nova Jersey (EUA)
  • Atrações: Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise
  • Onde assistir: TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
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