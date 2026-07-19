Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo: atrações, horário e onde assistir
Evento antecede a final entre Argentina e Espanha. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
A Copa do Mundo de 2026 terá o seu capítulo final neste domingo, 19 de julho, quando Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, pela grande decisão. Antes da partida, uma cerimônia de encerramento está marcada para começar cerca de 90 minutos antes de a bola rolar, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília).
Post Malone será a principal atração musical do evento, que também terá apresentações da italiana Laura Pausini, da americana Nicole Scherzinger, do britânico Robbie Williams e do influenciador IShowSpeed. O ator Tom Cruise fará uma participação especial.
A programação ainda prevê Jennifer Hudson interpretando o hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Segundo a Fifa, o roteiro foi desenvolvido para celebrar a trajetória das 48 seleções e das 16 cidades que receberam jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O público presente no estádio também deverá participar de momentos interativos durante a apresentação.
A festa não terminará com o apito inicial. Pela primeira vez na história da Copa, a decisão terá um show musical no intervalo. Madonna, Justin Bieber, Shakira e o grupo sul-coreano BTS serão os nomes principais da apresentação, concebida com participação de Chris Martin, vocalista do Coldplay.
A novidade deverá prolongar o intervalo tradicional de 15 minutos. O show terá aproximadamente 11 minutos, mas a montagem e a retirada do palco podem fazer a paralisação chegar a algo entre 25 e 30 minutos.
Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026:
- Data: domingo, 19 de julho
- Horário da cerimônia: 14h30, de Brasília
- Horário da final: 16h, de Brasília
- Local: estádio de Nova York e Nova Jersey (EUA)
- Atrações: Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise
- Onde assistir: TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
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