Cerimônia de abertura, handebol e vôlei: o que ver na sexta-feira olímpica

Chegou o grande dia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão oficialmente abertos nesta sexta-feira, 23, a partir das 8h (de Brasília), em uma discreta e improvisada cerimônia no Estádio Olímpico da capital japonesa. Já durante a noite no Brasil (manhã de sábado na Ásia), algumas modalidades bem conhecidas dos brasileiros terão início.

A Olimpíada de Tóquio será transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Antes, ainda nesta quinta-feira 22, alguns brasileiros iniciam suas trajetórias na competição. Lucas Verthein será o primeiro atleta individual do Brasil a competir na Tóquio-2020, a partir das 20h30 (de Brasília), na primeira perna da eliminatória do remo, no skiff. Pelo tiro com arco feminino, a brasileira Ane Marcelle dos Santos disputa, a fase de ranqueamento, a partir das 21h.

Já na sexta-feira, horas depois da cerimônia, terá início um dia agitado de disputas. As seleções brasileiras de handebol e de vôlei, bem como as duplas de vôlei de praia, farão suas estreias. Confira os horários.

Confira a agenda desta sexta-feira (horários de Brasília):

8h – Cerimônia de Abertura

Handebol masculino

21h – Brasil x Noruega

23h – França x Argentina

Softbol feminino

22h – Austrália x Canadá

Vôlei de praia masculino

22h – Alison e Álvaro Filho (Brasil) x Azaad e Capogrosso (Argentina)

Vôlei de praia feminino

23h – Agatha e Duda (Brasil) x Gallay e Pereyra (Argentina)

Judô feminino

23h – Gabriela Chibana (BRA) x Harriet Bonfance (ALE)

Vôlei masculino

21h – Itália x Canadá

23h05 – Brasil x Alemanha

Judô masculino

23h40 – Eric Takabatatke (BRA) x Soukphaxay Sithisane (LAO)

Ciclismo de estrada

23h – Disputa de medalha