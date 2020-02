Celtics derrota Clippers em duelo emocionante e com duas prorrogações

O Boston Celtics venceu o Los Angeles Clippers por 141 a 133, em confronto digno de playoffs da NBA e com direito a duas prorrogações, na noite desta quinta-feira, 13, no TD Garden, em Boston. O destaque da partida foi Jayson Tatum, que terminou com 39 pontos e nove rebotes.

Ao lado de Tatum, vale destacar também Marcus Smart, que fechou a noite com 31 pontos. Gordon Hayward, com ótima atuação nas prorrogações, foi primordial com seguidos tocos e bolas de três pontos. Estrela do Clippers, Kawhi Leonard anotou 28 pontos e pegou 11 rebotes, o que não foi suficiente, mesmo com a ajuda do reserva Lou Williams (35 pontos).

A vitória faz o Boston Celtics abrir vantagem sobre o Miami Heat na terceira posição da Conferência Leste. Do outro lado, o Clippers segue estacionado na mesma posição, mas ameaçado pelo Utah Jazz. A próxima partida do Celtics será no dia 21, contra o Minnesota Timberwolves. O Clippers volta à quadra contra o Sacramento Kings, no dia 22.