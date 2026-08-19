Celtic x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, no Celtic Park, pelo jogo de ida dos playoffs
Celtic e LASK se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League 2026/27. O vencedor da eliminatória, disputada em ida e volta, garantirá uma das sete vagas ainda disponíveis no principal torneio de clubes da Europa. O segundo jogo está marcado para terça-feira, 25, na Áustria.
Atual campeão escocês, o time de Martin O’Neill venceu seus dois primeiros compromissos pela Premiership e, no último sábado, goleou o Dundee United por 4 a 0, pela Copa da Liga Escocesa. Antes, havia feito 5 a 1 sobre o Kilmarnock. O bom momento aumenta a expectativa em torno da equipe, que aposta também na força do Celtic Park para construir vantagem antes da viagem a Linz.
O treinador, porém, tem baixas importantes. Jota segue fora enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto Alex Oxlade-Chamberlain cumpre suspensão. Em compensação, os reforços Camilo Duran e Kasper Waarts Høgh ganharam espaço rapidamente no setor ofensivo e devem começar ao lado de Sebastian Tounekti.
O LASK também desembarca em Glasgow atravessando excelente fase. A equipe de Dietmar Kühbauer venceu as três primeiras partidas do Campeonato Austríaco, com nove gols marcados e apenas um sofrido, e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Ried. Samuel Adeniran marcou duas vezes nesse confronto e é uma das principais ameaças aos escoceses. O técnico austríaco não contará com Smakaj e Harakate, ambos lesionados, e deve apostar em uma formação mais cautelosa fora de casa.
Onde assistir a partida entre Celtic e LASK?
Celtic e LASK se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Celtic Park, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão do Space e da HBO Max.
Prováveis escalações:
Celtic: Sinisalo; Carter-Vickers, Trusty e Scales; Ralston, McGregor, Nygren e Tierney; Camilo Duran, Høgh e Tounekti. Técnico: Martin O’Neill.
LASK: Jungwirth; Mbuyamba, João Alemão e Andrade Cedeño; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath e Bello; Adeniran e Usor. Técnico: Dietmar Kühbauer.
Arbitragem:
- Árbitro: Sandro Schärer (SUI);
- Árbitros assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI);
- Quarto árbitro: Anojen Kanagasingam (SUI);
- VAR: Fedayi San (SUI);
- AVAR: Lukas Fähndrich (SUI).