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Esporte

Celtic x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, no Celtic Park, pelo jogo de ida dos playoffs

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h30
GLASGOW, SCOTLAND - AUGUST 20: A general aerial view of Celtic Park, home stadium of Celtic ahead of the UEFA Champions League Play-offs Round First Leg match between Celtic and Kairat Almaty at Celtic Park on August 20, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Celtic Park, em Glasgow (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
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Celtic x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Celtic e LASK se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League 2026/27. O vencedor da eliminatória, disputada em ida e volta, garantirá uma das sete vagas ainda disponíveis no principal torneio de clubes da Europa. O segundo jogo está marcado para terça-feira, 25, na Áustria.

Atual campeão escocês, o time de Martin O’Neill venceu seus dois primeiros compromissos pela Premiership e, no último sábado, goleou o Dundee United por 4 a 0, pela Copa da Liga Escocesa. Antes, havia feito 5 a 1 sobre o Kilmarnock. O bom momento aumenta a expectativa em torno da equipe, que aposta também na força do Celtic Park para construir vantagem antes da viagem a Linz.

O treinador, porém, tem baixas importantes. Jota segue fora enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto Alex Oxlade-Chamberlain cumpre suspensão. Em compensação, os reforços Camilo Duran e Kasper Waarts Høgh ganharam espaço rapidamente no setor ofensivo e devem começar ao lado de Sebastian Tounekti. 

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O LASK também desembarca em Glasgow atravessando excelente fase. A equipe de Dietmar Kühbauer venceu as três primeiras partidas do Campeonato Austríaco, com nove gols marcados e apenas um sofrido, e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Ried. Samuel Adeniran marcou duas vezes nesse confronto e é uma das principais ameaças aos escoceses. O técnico austríaco não contará com Smakaj e Harakate, ambos lesionados, e deve apostar em uma formação mais cautelosa fora de casa.

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Onde assistir a partida entre Celtic e LASK?

Celtic e LASK se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Celtic Park, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão do Space e da HBO Max.

Prováveis escalações:

Celtic: Sinisalo; Carter-Vickers, Trusty e Scales; Ralston, McGregor, Nygren e Tierney; Camilo Duran, Høgh e Tounekti. Técnico: Martin O’Neill. 

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, João Alemão e Andrade Cedeño; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath e Bello; Adeniran e Usor. Técnico: Dietmar Kühbauer. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Sandro Schärer (SUI);
  • Árbitros assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI);
  • Quarto árbitro: Anojen Kanagasingam (SUI);
  • VAR: Fedayi San (SUI);
  • AVAR: Lukas Fähndrich (SUI).
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TAGS:
Celtic
Champions League
Futebol: onde assistir
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