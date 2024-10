Celta de Vigo x Real Madrid: horário, onde assistir e prováveis escalações

Celta de Vigo e Real Madrid vão entrar em campo em partida válida pela décima rodada da La Liga. O jogo vai acontecer às 16 horas de hoje, dia 19, no Estádio Municipal de Balaidos, em Vigo.

Para o Real Madrid, o confronto é importante na perseguição ao Barcelona. Atualmente o Real está na segunda colocação com 21 pontos, três a menos que o principal rival, que joga amanhã, 20.

Após essa partida, o Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira, 22, para jogar contra o Borussia Dortmund pela fase de grupos da Champions League, O confronto vai ser uma reedição da final da última Champions, quando o Real saiu campeão.

A torcida do Real Madrid e a torcida brasileira vive dias de expectativa para a possível entrega do prêmio de Bola de Ouro para Vinicius Júnior. O brasileiro está entre os 30 selecionados para ganhar a premiação, que vai ser revelada no próximo dia 28 de outubro, em Paris.

Outros brasileiros que estão concorrendo a outras categorias são: Savinho concorre ao troféu Kopa, que é o de melhor jogador sub-21, pelas boas atuações no Girona no ano passado, que o credenciaram para ser vendido ao Manchester City nessa temporada. Gabi Portilho, do Corinthians e Tarciane, do Houston Dash, que conquistaram a medalha de prata com o Brasil nas Olimpíadas, disputam a Bola de Ouro de Futebol Feminino.

Como assistir ao jogo entre Celta de Vigo e Real Madrid?

A partida será transmitida pelo streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio Municipal de Balaidos, em Vigo, às 16 horas.

Prováveis escalações:

Celta de Vigo: Vicente Guaita; Javier Manquillo, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Óscar Mingueza; Damián Rodríguez, Fran Beltrán e Hugo Álvarez; Borja Iglesias, Williot Swedberg e Alfon González. Técnico: Claudio Giráldez.

Real Madrid: Courtois (Lunin); Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Éder Militão e Ferland Mendy; Valverde, Jude Bellingham e Tchouameni; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o espanhol Alejandro Hernández.