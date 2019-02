Celso Roth faz retranca sobre escalação, mas time mudará para clássico

A bola ainda não rolou, mas as especulações sobre a escalação do Grêmio para o Gre-Nal de domingo começam a fazer parte do cotidiano antes do clássico pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Mesmo que não tenha realizado nenhum trabalho tático, o técnico Celso Roth admite fazer modificações na equipe. E elas não serão poucas.

A largada para o leque de possibilidades na escalação foi dada pelo presidente Paulo Odone. Em entrevista o jornal Zero Hora, o dirigente disse que Mário Fernandes, Edcarlos e Júlio César irão enfrentar o Inter, no Olímpico. ‘O presidente não pede, manda’, brincou o técnico Celso Roth.

O treinador, mostrando bom humor durante sua entrevista, comentou a situação dos jogadores citados por Odone, não descartando a escalação de nenhum deles e a modificação radical no sistema defensivo. ‘O Edcarlos, agora, sim, depois de uma semana e trabalho e a adaptação, ele está se encaminhando. Vamos ver seu rendimento no trabalho técnico. Se vai ser titular ou não depende do Edcarlos’, explicou Roth.

A situação de Júlio César é um pouco mais clara. O lateral esquerdo se concentrou para a partida contra o Atlético-GO, mas não foi utilizado. Agora, sua estreia está próxima. ‘Ele foi para Goiânia e já se entrosou. Tínhamos a intenção até de usá-lo em Goiânia. A partir desse momento iremos pensar na possibilidade de usá-lo no domingo, mesmo que o Bruno (Collaço) tenha feito partidas regulares’, disse o técnico gremista, que em quatro jogos venceu um, empatou outro e perdeu dois.

Mário Fernandes não vinha atuando devido a uma lesão no tornozelo direito, mas desde essa terça-feira participa normalmente das atividades com os companheiros. Com isso, sua entrada é natural. ‘O Mario voltou a treinar de forma natural. Se será titular, só os dias e os treinamentos virão, desconversou o treinador.

Na quarta e na quinta-feira, o elenco gremista irá treinar em dois turnos. Algumas das atividades serão fechadas. São os mistérios da semana Gre-Nal.