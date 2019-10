CBF volta atrás e devolve três pontos para o Figueirense

Tudo não passou de um engano e o Figueirense teve de volta os três pontos que foram retirados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo W.O. no jogo contra o Cuiabá, no dia 20 de agosto, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A entidade havia tirado três pontos depois do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o que houve na verdade foi um erro de interpretação.

“Por unanimidade de votos, multar o Figueirense Futebol Clube, em R$ 3.000,00 mais a perda de 03 pontos, por infração ao Art. 203 do CBJD”, dizia a decisão publicada no site do STJD.

A pena do artigo citado, porém, não fala em perda de mais pontos ao clube que deu W.O. e sim apenas a “perda dos pontos em disputa a favor do adversário”. De acordo com o regulamento, o Cuiabá ganhou a partida por 3 a 0.

Após a punição, o Figueirense caiu de 23 para 20 pontos. Com o empate desta terça-feira chegou a 21 e, portanto, pula para 24 pontos após a nova decisão.

Apesar de ter os três pontos de volta, o Figueirense continua na lanterna, com 24. Sem vencer há 18 jogos, o time recebe o América-MG, no sábado, em Florianópolis (SC), pela 28ª rodada.