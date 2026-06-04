A recuperação de Neymar segue exigindo cuidados especiais na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante não vai viajar com a delegação para Cleveland, nos Estados Unidos, onde o Brasil enfrenta o Egito em amistoso neste sábado, 6. A decisão faz parte do plano da comissão técnica e pelo departamento médico para evitar desgastes desnecessários durante o tratamento da lesão na panturrilha direita.

Neymar permanecerá no centro de treinamento da equipe em Nova Jersey para dar continuidade ao processo de recuperação. Sem ele, a CBF planejou para a seleção brasileira dois treinos nesta quinta-feira, 4. Na sexta, os jogadores vão treinar na parte da manhã e no fim da tarde seguem para Clevelend.

Por que Neymar não vai jogar o amistoso?

Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha e segue em tratamento intensivo. Desde que se apresentou à seleção, ele tem realizado trabalhos específicos e sessões de fisioterapia.

A ideia da seleção é reduzir ao máximo qualquer esforço que possa interferir na recuperação do camisa 10. Por isso, o jogador não acompanhará os companheiros no deslocamento para Cleveland, que dura cerca de uma hora e meia, permanecendo sob cuidados da equipe médica.

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Qual é a situação de Neymar para a Copa do Mundo?

O craque tem focado em treinos para que esteja pronto para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, contra o Marrocos. No domingo, 31, no Maracanã, ele conversou com o presidente da CBF, Samir Xaud. Segundo uma interpretação feita por leitura labial, Neymar teria transmitido confiança sobre sua recuperação. “Vai dar, vai dar. Óbvio… foi difícil, mas valeu a pena. E hoje estou no meu peso… Não, pô! Tô com 68 (quilos)”.

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