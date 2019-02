CBF oficializa corte de Ganso, e Mano estuda se convoca substituto

Depois de anunciar que passará por uma artroscopia no joelho direito nesta sexta-feira, Paulo Henrique Ganso foi desconvocado pela Confederação Brasileira de Futebol, dos amistosos com a Seleção Brasileira.

De acordo com a entidade, o Santos enviou um laudo para o médico da Seleção, José Luiz Runco, nesta quarta-feira, esclarecendo a situação física do jogador. O tempo de recuperação estimado é de três a quatro semanas.

O técnico Mano Menezes estuda se convocará algum substituto para o meia para os jogos contra o Estados Unidos, no dia 30, Washington, México, no dia 3 de junho, em Dallas, e Argentina, no dia 9, em Nova Jersey. Diante da Dinamarca, já neste sábado, na Alemanha, já é certo que não haverá ninguém para substituí-lo.

Além de Paulo Henrique Ganso, Mano Menezes convocou há dez dias, para a sequência de amistosos,Giuliano (Dnipro-UCR), Lucas (São Paulo) e Oscar (Internacional) para o setor do meio-campo.