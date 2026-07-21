CBF anuncia no Brasileirão adoção de tecnologia usada na Copa do Mundo

A partir do dia 25 de julho, o Campeonato Brasileiro dá um salto tecnológico histórico com a estreia do impedimento semiautomático. Adotada a um custo de aproximadamente 40 milhões de reais, a nova ferramenta promete análises mais precisas e decisões até 33% mais rápidas. Operando por meio de dezenas de câmeras inteligentes instaladas nos 20 estádios do torneio, a novidade implementada pela CBF busca encerrar as longas pausas e as polêmicas que marcaram a era do VAR tradicional, inaugurando uma nova fase de transparência no futebol nacional.

O recurso entra em vigor já na 20ª rodada, que marca o início do returno da Série A, e os dois primeiros confrontos a contar com a tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, ambos com bola rolando às 18h30. Com a medida, o Brasil se alinha a padrões já consolidados em grandes palcos do futebol mundial, como a Premier League e a Copa do Mundo.

Na prática, o sistema desenvolvido pela parceira Genius Sports rastreia jogadores e bola em tempo real. Cada estádio recebeu entre 28 e 32 câmeras dedicadas, capazes de captar a partida em 4K e 100 quadros por segundo. Esse volume de dados alimenta um software de inteligência artificial que monta uma réplica tridimensional instantânea do lance, identifica o momento exato do passe e traça a linha de impedimento com margem de erro de apenas um centímetro. Ainda assim, a palavra final permanece humana: por ser “semiautomático”, o sistema apenas sugere visualmente o lance, cabendo à equipe de arbitragem na Central do VAR, no Rio de Janeiro, validar e confirmar a marcação.

Nos bastidores, um projeto dessa magnitude exigiu investimento robusto, que somou 40 milhões de reais ao todo. Individualmente, a instalação girou em torno de 100 mil dólares por estádio. A CBF bancou e coordenou a implantação em 19 das arenas usadas regularmente pelos mandantes da Série A — a exceção foi a Arena Barueri, cujo custo ficou por conta do Palmeiras, que assim garante a tecnologia disponível também em seu mando alternativo.

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Para quem acompanha da arquibancada ou de casa, o efeito mais sentido deve ser a maior fluidez das partidas. A expectativa é acabar com as demoradas conferências manuais de impedimento, que costumam gerar tensão e reclamações. Levantamentos de ligas que já usam a ferramenta apontam queda de cerca de 33% no tempo de revisão de lances, o que deve devolver ao jogo um ritmo mais ágil.

Por fim, a CBF definiu um protocolo para eventuais falhas. Caso o sistema trave ou sofra pane de comunicação, árbitros e a fornecedora devem avisar imediatamente treinadores e capitães em campo, além de informar torcida e transmissão. Nesses casos, a arbitragem volta na hora ao método manual de traçar a linha de impedimento — exatamente como funcionou o campeonato até a 19ª rodada.