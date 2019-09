CBF anuncia amistosos do Brasil contra seleções africanas em outubro

Os próximos amistosos da seleção brasileira já têm data, adversário e local. Nesta segunda-feira, a CBF anunciou que os comandados de Tite enfrentarão Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente, em Singapura, no continente asiático.

“Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a Seleção Brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da comissão técnica, por isso fomos atrás destes adversários”, comentou Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira.

Vice-campeão da Copa das Nações Africanas, Senegal é a melhor seleção do continente africano no ranking da Fifa, ocupando a 20ª posição, e será um adversário inédito para o Brasil. A Nigéria, por sua vez, figura na 33ª colocação do ranking da entidade e duelará com o time canarinho pela segunda vez.

A escolha vem ao encontro da ideia, estabelecida entre a cúpula da CBF e a comissão técnica da seleção brasileira, de jogar contra adversários top 50 do ranking da Fifa. Vale ressaltar que não foi possível agendar amistosos com países europeus por conta das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Sob o comando de Tite, o Brasil enfrentou apenas uma equipe africana. Em novembro de 2018, quando derrotou Camarões por 1 a 0, com gol de Richarlison. A partida foi realizada em Milton Keynes, na Inglaterra, e marcou o encerramento da temporada para a equipe.

Esta será a segunda passagem da seleção brasileira pelo remodelado Estádio Nacional de Singapura. Em outubro de 2014, também em período de amistosos, o Brasil derrotou o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar, para um público de aproximadamente 51 mil pessoas.

(Com Gazeta Press)