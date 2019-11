CBF acata pedido do MP paulista e Palmeiras x Flamengo terá torcida única

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou nesta sexta-feira 29 o pedido da Polícia Militar e Ministério Público do Estado de São Paulo para realizar jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, com torcida única. As autoridades da capital paulista estavam apreensivas com violência e animosidade entre torcedores das equipes e decidiram repetir o mesmo protocolo adotado nos clássicos de clubes paulistas desde 2016..

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras cresceu nos últimos anos, quando as duas equipes despontaram como as mais ricas do país e disputaram o título do Brasileirão do ano passado. As provocações entre os torcedores são comuns nas redes sociais, principalmente após a recém-conquista dos títulos brasileiro e da Libertadores do clube carioca.

Em nota, o Flamengo criticou duramente a decisão da CBF e afirmou que a medida ‘decreta a falência da segurança pública’. “O acate desta decisão representa uma desobediência das regras e princípios da competição, além de beneficiar um infrator – que jogará na presença única da torcida alviverde, podendo assim obter vantagem esportiva – e a criação de precedentes catastróficos para a organização do futebol brasileiro. A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura de arquibancada do futebol brasileiro”, disparou o clube carioca.

Até o início da noite de sexta, Palmeiras e CBF não haviam se posicionado sobre a decisão de adotar a torcida única para o jogo do próximo domingo 1º, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.