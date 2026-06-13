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Catar x Suíça na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida deste sábado, 13, é válida pelo Grupo B. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 15h40
SANTA CLARA, CA - MAY 28: A view of Levi's Stadium ahead of 2026 FIFA World Cup of San Francisco Bay Area in Santa Clara, California, United States on May 28, 2026. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)
Estádio da Área da Baía de San Francisco será o palco de Catar e Suíça neste sábado, 13 (Tayfun Coskun/Anadolu/Getty Images)
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Catar e Suíça se enfrentam pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília). A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

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A seleção catari estreou em Copas na última edição, em 2022, quando sediou o torneio. Com três derrotas nos três jogos disputados, o Catar foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Julen Lopetegui, ex-Espanha, Real Madrid, Sevilla e West Ham, foi o escolhido para liderar a equipe na Copa de 2026. O espanhol acumula duas vitórias, quatro empates e seis derrotas nas doze partidas no comando da seleção.

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Do outro lado, a Suíça vai disputar a sexta Copa consecutiva e a 13ª da sua história. Os suíços estrearam no Mundial de 1934 e chegaram às quartas de final em três ocasiões: 1934, 1938 e 1954 — esta última como país-sede. Em 2022, no Catar, a seleção suíça caiu nas oitavas de final, em uma goleada sofrida por 6 a 1 contra Portugal. Nos quatro amistosos disputados em 2026, a Suíça venceu um, empatou dois e perdeu um.

O Grupo B conta ainda com Canadá e Bósnia.

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Como assistir ao jogo entre Catar e Suíça hoje?

Catar e Suíça vão se enfrentar neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Catar: Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson, Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

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Suíça: Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

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Odds para Catar x Suíça:

Resultado final

Betano: Catar (12.00) – Empate (5.90) – Suíça (1.25)

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Bet365: Catar (12.00) – Empate (6.50) – Suíça (1.22)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Saíd Martínez (Honduras);
  • Assistentes: Walter López (Honduras) e Christian Ramírez (Honduras);
  • Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);
  • VAR: Juan Lara (Chile);
  • AVAR: Fernando Guerrero (México).
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