Catar x Suíça na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Catar e Suíça abrem o Grupo B da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, às 16h (Brasília), nos EUA. O Catar, estreante em 2022, busca reabilitação, enquanto a Suíça, em sua 13ª Copa, visa ir além das oitavas. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Catar e Suíça se enfrentam pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília). A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

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A seleção catari estreou em Copas na última edição, em 2022, quando sediou o torneio. Com três derrotas nos três jogos disputados, o Catar foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Julen Lopetegui, ex-Espanha, Real Madrid, Sevilla e West Ham, foi o escolhido para liderar a equipe na Copa de 2026. O espanhol acumula duas vitórias, quatro empates e seis derrotas nas doze partidas no comando da seleção.

Do outro lado, a Suíça vai disputar a sexta Copa consecutiva e a 13ª da sua história. Os suíços estrearam no Mundial de 1934 e chegaram às quartas de final em três ocasiões: 1934, 1938 e 1954 — esta última como país-sede. Em 2022, no Catar, a seleção suíça caiu nas oitavas de final, em uma goleada sofrida por 6 a 1 contra Portugal. Nos quatro amistosos disputados em 2026, a Suíça venceu um, empatou dois e perdeu um.

O Grupo B conta ainda com Canadá e Bósnia.

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Como assistir ao jogo entre Catar e Suíça hoje?

Catar e Suíça vão se enfrentar neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Catar: Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson, Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

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Suíça: Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

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Odds para Catar x Suíça:

Resultado final

Betano: Catar (12.00) – Empate (5.90) – Suíça (1.25)

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Bet365: Catar (12.00) – Empate (6.50) – Suíça (1.22)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Saíd Martínez (Honduras);

Saíd Martínez (Honduras); Assistentes: Walter López (Honduras) e Christian Ramírez (Honduras);

Walter López (Honduras) e Christian Ramírez (Honduras); Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);

Oshane Nation (Jamaica); VAR: Juan Lara (Chile);

Juan Lara (Chile); AVAR: Fernando Guerrero (México).